Uzman isim 7 büyüklüğündeki depremin vuracağı ili açıkladı. Kahramanmaraş depremini bilmişti

Kaynak: İHA
Uzman isim 7 büyüklüğündeki depremin vuracağı ili açıkladı. Kahramanmaraş depremini bilmişti
Deprem uzmanı Serkan İçelli, Bingöl’ün Karlıova bölgesinde 7 büyüklüğünde bir deprem riski olduğunu, ancak Yedisu fayı üzerinde 6.0 ve 6.5 civarında bir deprem beklediğini söyledi.

İHA'nın haberine göre, Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, Türkiye’nin her gün farklı büyüklüklerde depremler yaşadığını belirtti. İçelli, son günlerde Gümüşhane’de meydana gelen 4.3 ve 4.1 büyüklüğündeki depremlerin Kuzey Anadolu Fayı ile paralel bir fay üzerinde olduğunu, ancak Kuzey Anadolu Fayını tetikleyecek kadar güçlü olmadıklarını söyledi.

İçelli, Bingöl’ün Karlıova bölgesinde 7’leri bulabilecek bir deprem riskinin bulunduğunu, ancak Yedisu fayı üzerinde 7 büyüklüğünde bir deprem beklenmediğini ifade etti. Yedisu fayı üzerindeki kayma hızının 6.5’i geçmeyeceğini hesapladıklarını aktaran İçelli, Yedisu bölgesinde 6.0 ve 6.5 civarında bir deprem olabileceğini kaydetti.

İçelli, ayrıca Tercan, Aşkale ve Erzurum’da da 6.0 ve 6.5’lere varabilecek depremlerin olabileceğini, ancak bunun zamanının bilinemediğini vurguladı. İçelli, il il dolaşarak deprem uzmanı gibi konuşan bazı yabancı bilim insanı diye tanıtılan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini, bunların sadece rant uğruna yapıldığını söyledi. İçelli, deprem konusunda veri ve fay parametreleri ile konuşulması gerektiğini dile getirdi.

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