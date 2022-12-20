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Uzmanından korkutan bel fıtığı açıklaması

Fırat Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Sibel Özcan, Algoloji Kliniği ile ilgili bilgi verdi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 11:17
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Uzmanı açıkladı: Algoloji bölümüne başvuran hastaların yüzde 80’i bel fıtığı hastalarıdır

Uzmanından korkutan bel fıtığı açıklaması
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İHA’nın haberine göre; Algoloji bölümüne başvuran hastaların yüzde 80’inin bel fıtığı hastaları olduğunu belirten Doç. Dr. Sibel Özcan, “Bunun yanında boyun fıtığı, Trigeminal Nevralji ve kanser hastalarına tedavi imkânı sunuyoruz. Hastalara hem ilaçla tedavi hem de girişimsel tedaviler uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Sibel Özcan, algoloji hasta grubunun çok geniş olduğunu aktararak şunları söyledi:

“Algoloji bölümüne başvuran hastaların yüzde 80’i bel fıtığı hastalarıdır. Bunun yanında boyun fıtığı, Trigeminal Nevralji ve kanser hastalarına tedavi imkanı sunuyoruz. Hastalara hem ilaçla tedavi hem de girişimsel tedaviler uyguluyoruz. Bize başvuran hasta potansiyelinin çoğunluğunu bel ve boyun fıtığı hastaları, cerrahi endikasyonu olmayan ameliyat gerekmeyen veya ameliyat önerilen fakat ameliyatı kabul etmeyen hastalar oluşturuyor. Fıtık hastalığı ilerlemiş olan hastaları, cerrahiye bizde yönlendiriyoruz. Bu hastaların çoğunluğu cerrahi işlemi kabul etmeyip bize başvuruyor. Başvuran bu hastalara girişimsel ağrı tedavisi uyguluyoruz. Bel veya boyun fıtığının olduğu yere çeşitli teknikler ile iğne veya katater ile tam olarak fıtığın olduğu yere girip kortizon denilen ilaç enjeksiyonu yapıyoruz. Kortizon hem fıtığı küçültüyor hem de oradaki siniri tamir ederek hastanın ağrısını gideriyor. Bu hasta gruplarında Radyofrekans tedavisi uyguluyoruz. Radyofrekans tedavisinde hastanın ağrıya sebep olan sinirine girerek oraya Radyofrekans işlemi yapıyoruz. İşlemler, skopi ile görüntüleniyor”

Trigeminal Nevralji hastalarının tedavisinin oldukça zor olduğunu dile getiren Özcan şu sözleri kullandı:

“İlaca dirençli hastalarda Trigeminal Nevraljiye sebep olan sinire girip oraya Radyofrekans tedavisi uyguluyoruz. Nadir başvuran periferik arter hastalığı, çeşitli nevraljilere de girişimsel tedaviler uyguluyoruz, diz ağrılarında eklem aralığına girip enjeksiyon işlemi yapıyoruz. Bir diğer geniş hasta grupları ise kanser hastalarıdır. Bize genellikle tanı almış, kemoterapisini olmuş, ameliyatını olmuş, kanser hastaları başvuruyor. İleri evre ağrısını dindiremediğimiz hastaları yatırarak tedavi ediyoruz. Bu hasta grubunda çok daha güçlü ağrı kesiciler kullanıyoruz. Diğer hastalarında tedavilerini ayaktan tedavi şeklinde yürütüyoruz”

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