Uzmanı açıkladı. Burun tıkanıklığında ölümcül tehlike

Uzmanı, alerji sandığınız burun tıkanıklığının nedeninin kanser olabileceğini açıklaması korkuttu.

Uzmanı açıkladı. Burun tıkanıklığında ölümcül tehlike

Editör: Naim Arıoğlu

Her burun tıkanıklığının alerjik olmadığını ve önemli hastalıkların habercisi olabileceğini vurgulayan Opr. Dr. Ayhan, hayati uyarılarda bulundu.

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Cemal Ayhan, alerji sanılarak önemsenmeyen burun tıkanıklıklarının kanser gibi önemli bir hastalık da olabileceğini ifade ederek, alerjik zannedilen reaksiyonlarda mutlaka doktora başvurulması gerektiğini dile getirdi.

Cemal Ayhan şunları dile getirdi:

“KANSERE İLERLEYEBİLECEK KADAR CİDDİ”

“Hiçbir alerjisi olmayıp burundaki polipleri, burun etlerin büyüklüğüyle gelip bize veya daha ciddi bir tabloyla burun etlerinin büyüklüğünden çok, belki de kanser olup kansere ilerleyebilecek kadar ciddi bir tabloda alerjiyle yıllarca geçirmiş hastaları burada muayene edip tedavilerini düzenledik. O yüzden kesinlikle bir komşu tavsiyesi değil bir doktor tavsiyesini dinlemelerini söylüyorum. Burnun tıkanmasını sağlayan tek şey alerji değildir. Burun tıkanıklığını yapan yüzlerce sebep var. Yabancı cisimden tutun da birçok hastalıktan dolayı burun tıkanabilir. Bize burun tıkanıklığıyla gelip alerji diye ötelenip, burunda taş çıkardığımız, yabancı cisim çıkardığımız hastalarımız oldu. Kanser tanısı koyduğumuz hastalarımız oldu. Mantar topları tespit ettik”

BURUN TIKANIKLIĞI NEDİR?

Nazal konjesyon olarak tanımlanan burun tıkanıklığı genellikle kafa içerisindeki boşluklar olan sinüslerin grip gibi çeşitli nedenlerle iltihaplanması sonucu meydana gelen şikayettir. Bu şikayete genellikle sinüslerde dolgunluk hissi ve baş ağrısı gibi diğer çeşitli belirtiler de eşlik edebilir. Burun tıkanıklığı genellikle hekimlerin bilgisi ve önerisi dahilinde uygulanabilecek çeşitli yöntemler ile kontrol altına alınabilen bir şikayettir. Uzun süreli devam eden burun tıkanıklıklarında ise medikal tedavi gereksinimi olabileceği için dikkatli olunmalıdır. Burun tıkanıklığı sorunu burun estetiği (rinoplasti) operasyonlarının da ana nedenlerinden birini oluşturur. Burun estetiği operasyonlarının bu kadar yaygınlaşmasında temel sebeplerden biri de burun tıkanıklığına bağlı olarak gelişen, nefes almada zorluk ve uyku problemlerini ortadan kaldırmak olabilir.

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