Uzmanı açıkladı: İstanbul’un kuzeyi değerleniyor

Gayrimenkul profesyonelleri ise henüz keşfedilmemiş ve değer kazanma potansiyeli bulunan bölgelere dikkat çekerek yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.

Son dönemde konut fiyatlarının artmasıyla birlikte satışlar da her geçen gün düşüyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar da uzun vadede kârlı konut yatırımı yapabilecekleri bölgelerin arayışına giriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçtiğimiz yılın eylül ayında 113 bin 402 olan konut satışları %9,5’lik azalmayla 2023’ün aynı döneminde 102 bin 656’ya düştü. Konut satışlarındaki düşüşün sebeplerini evlerin pahalı, kredi faiz oranlarının da yüksek olması şeklinde açıklayan AtaProje GYO Kurucusu Murat Gültekin, doğru yatırımın henüz keşfedilmemiş tarla ve arazilerde saklı olabileceğini vurgulayarak İstanbul’un kuzey bölgesindeki potansiyele dikkat çekti.

“Günümüzde özellikle büyük şehirlerdeki nüfus artışıyla konut stoğunun azalması fiyatları artırdı” diyen Murat Gültekin, “Sürdürülebilir gelir elde etmek isteyen yatırımcılar ya da ev sahibi olmak isteyenler, arsa ve arazilere yöneliyor. İstanbul’un kuzey bölgesi de bu bölgelerin başında geliyor” dedi.

“İSTANBUL’UN KUZEYİ %500 KÂR ETTİREBİLİR”

Yatırım yaparken uzun vadeli düşünmenin önemini vurgulayan AtaProje GYO Kurucusu Murat Gültekin, “Konut yatırımlarında adı çok duyulmamış, gelecekte proje gerçekleştirilme ihtimali olan bölgeleri değerlendirmek en mantıklı çözümler arasında yer alıyor. Örneğin, İstanbul’un kuzeyine yatırım yapanların %300 ila 500 arasında kâr etme potansiyeli var. Elbette yatırım yaparken imarlı arsa mı, yoksa tarla mı alınacağına da karar verilmeli. Örneğin tarla vasıflı araziler, uygun fiyatlarla satın alınabiliyor ve yatırımcılara büyük getiri sağlayabiliyor. Ancak, her yatırımcının bu gibi detayları bilmesi mümkün olmuyor. Doğru bilgiye ulaşmak için güvenilir ve ehil kaynaklara başvurmak gerekiyor. Bölgenin imar durumu, gelecekte yapılması planan projeler, zemin etütü gibi birçok farklı etken doğru hesaplanmalı. Biz de uzman ekibimizle bu fizibiliteleri müşterilerimiz için detaylıca yapıyoruz. Günümüzün ekonomik koşullarını ve vatandaşın bütçesini gözeterek, her aşamada kazanabilecekleri arazi yatırımı fırsatları sunuyoruz. Hedefimiz her bütçeye ve kitleye uygun yatırımcı dostu arazi fırsatları ortaya koymak” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’UN KUZEYİNDE PLANLANAN HIZLI TREN PROJESİ DEĞER KATACAK”

İstanbul’un kuzey için planlanan hızlı tren ve kentsel dönüşüm projeleriyle bölgenin değerleneceğini, tarla vasıflı arazilerin bugünden uygun fiyatlarla satın alınabildiğini belirten Murat Gültekin, “Tarla alırken ileride imar izni çıkacak mı, planlanan hangi projelerin yakınında bulunuyor, şehir merkezine ne zaman dahil olur, çevre illerin katkısı nasıl olur gibi akıllara birçok soru düşüyor. AtaProje GYO olarak, doğruluğundan emin olmadığımız hiçbir bölge ya da fırsatı müşterilerimize sunmuyoruz. Olası riskleri daima göz önünde bulundurarak, müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Türkiye’nin doğudan batıya her lokasyonunda sayısız yatırım fırsatları var. Bunları görebilen yatırımcılar geleceklerini şimdiden tasarlamaya başlıyor. Genç yatırımcılar bugün uygun bütçeyle alacakları bir araziyi yıllar sonra emekliliklerinde rahat etmek için bile kullanabilir” şeklinde konuştu.