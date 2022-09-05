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Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler

Beyin Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Batuhan Kartal’dan kafa travmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 08:46
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 08:48
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Uzmanı açıkladı. Kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler. Erken teşhis önemli

Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler
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Günlük hayatta birçok kişi dengesini kaybetme veya ayağının takılması sonucu düşmeye bağlı tavasını vurabildiği vurgulandı. Darbe alındıktan sonra geçmeyen baş ağrıları ise olayın ciddiyetini gösterdiği bildirildi. Darbe sonucu oluşan travmalarda erken tanı ve tedavinin hayati önem taşıdığını ifade eden uzmanlar, geç kalındığında ise yaşam fonksiyonlarına geri dönmenin zor olduğunu dile getirdi.

Beyin Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Batuhan Kartal, kafaya alınan herhangi bir darbe ve kaza veya düşme sonucunda yaşanan kafa travmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Opr. Dr. Batuhan Kartal, düşme veya kafa tasına alınan darbelerde ilk müdahalenin önemli olduğunu söyledi. Kartal, “Alınan darbelerde geçmeyen baş ağrıları çok önemlidir. Hastaneye yapılan geç başvurularda tedavi sonrası hastanın normal yaşam fonksiyonlarına geri dönmesi daha da zorlaşıyor. Erken tanıyla acil müdahale hayat kurtarıyor” ifadelerini kullandı.

Opr. Dr. Kartal, kafa travmalarında geç kalınmadan hastaneye başvurulması gerektiğini belirterek, "Öncelikle darbe, düşmelerde vatandaşların şikayetlerini değerlendirmeleri gerekir. Baş ağrısı var mı? Bilinç kaybı var mı? Hatırlayamama gibi şikayetleri var mı? İlk öncelikle bunlara bakmaları lazım. Özellikle de geçmeyen baş ağrıları çok önemlidir. Böyle durumlarda bu semptomlar gösteriyorsa acil bir şekilde hastaneye başvurmaları ve görüntülemelerinin yapılması lazım. Çünkü görüntülemeyle beyinde herhangi bir hasar, kanama, küçük kanama gibi sıkıntılı durumlar var mı bakılmalıdır. Eğer herhangi bir kanama varsa ameliyatlık bir durumu yoksa hastayı 24 saatlik takibe alıyoruz. Bu kanamanın büyümesi ihtimaline karşı gerekli müdahale için hazırlık yapıyoruz. Daha kötü kanamalarda da hastanın beynine müdahale etmemiz gerekiyor. Hızlı ve acil bir ameliyatla yapılan müdahale hayat kurtarıyor. Eğer ki hastada bu tür semptomlar varsa hastaneye başvurmasında yarar var" ifadelerini kullandı.

Opr. Dr. Kartal, geç başvurularda hastaya yapılacak müdahalelerin zorlaştığını belirterek şunları söyledi:

“Hızlı bir müdahale her zaman hayat kurtarıyor. Eğer bir hasta geç kaldıysa ameliyattan sonra hastanın normal fonksiyonlarına yani yaşam fonksiyonlarına geri dönmesi her zaman için daha da zorlaşıyor. Bunun olmaması için erken tanıyla birlikte acil bir müdahale hayat kurtarıyor" dedi. Kartal, ayrıca çocukların beyin yapılarının daha açık olduğunu söyleyerek, "Çocukların beyinlerinde gelişimini tam tamamlamamasından dolayı küçük darbelerde dahi hemen zarar ve kanamalar görülebiliyor. Çocuklarda daha çok dikkat etmemiz lazım”

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