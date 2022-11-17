Uzmanı KOAH’tan kurtulmanın yolunu açıkladı

İHA’nın haberine göre; Sivas Numune Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ayşe Didem Tezcan, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hakkında bilglendirdi. Tezcan, KOAH’tan kurtulmanın kesin yönteminin sigarayı bırakmak olduğunu vurguladı.

“TEDAVİDE İLK VE EN ÖNEMLİSİ SİGARAYI BIRAKMAKTIR”

Sigara içmenin KOAH’ın nedenleri arasında ilk sırada olduğunu ifade eden Tezcan, “İlk ve en önemli sebep sigara içmektir. Günümüzde üreticiler light, hafif düşük katranlı, aromalı - mentollü ya da zararı azaltılmış sigara diyerek tüketiciyi ikna etme yollarına başvurmaktadır. Fakat bilinmelidir ki bu şekilde reklamı yapılan tüm sigaralar oldukça zararlıdır. Bununla beraber solunan havanın kirli olması, tandır ve tezek kullanılması, geçirilmiş akciğer enfeksiyonlarının olması, yetersiz beslenme ve ailesel yatkınlık hastalığın belli başlı sebeplerindendir. Tedavide ilk ve en önemlisi sigarayı bırakmaktır. Beraberinde tozlu ve dumanlı ortamlarda bulunmamak, nefes açıcı ilaç kullanmak, uzun süreli oksijen tedavisi almak, atak tedavisi görmek ve destekleyici tedavi almaktır” ifadelerini kullandı.

“KAN İLE DOKULARA YETERLİ OKSİJEN İLETİMİ SAĞLANAMAZ”

Dünyada tüm ölüm nedenleri sıralamasında 4. sırada yer alan KOAH’ın tanımını yapan Uzm. Dr. Ayşe Didem Tezcan, “KOAH; akciğerlerde bulunan ve bronş adı verilen hava keseciklerinin tıkanması sonucu; solunum güçlüğü, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlere yol açan kronik bir hastalıktır. Nefes alma ile birlikte akciğerlere dolan temiz hava bronşlar tarafından emilir ve temiz hava içerisinde yer alan oksijen, kan ile dokulara ulaştırılır. KOAH hastalığının oluştuğunda bronşlar tıkanarak akciğer kapasitesinin büyük oranda azalmasına neden olur. Bu durumda alınan temiz hava akciğerlerden yeteri kadar emilemez, dolayısıyla kan ile dokulara yeterli oksijen iletimi sağlanamaz” ifadelerini kullandı.

“GİYİNİRKEN HATTA İSTİRAHAT HALİNDE BİLE HİSSEDİLİR HALE GELİR”

KOAH’ın belirtilerini sıralayan Uzm. Dr. Tezcan, “En önemli belirtiler nefes darlığı, öksürük, balgam, göğüste tıkanma hissi, hırıltılı solunum ve morarma gibi şikayetlerin gelip geçici değil aylarca hatta yıllarca devam etmesidir. Nefes darlığı başlangıç evresinde hızlı yürürken, merdivenleri çıkarken ya da yokuş tırmanırken hissedilir. Daha sonra gittikçe artar ve konuşurken, giyinirken hatta istirahat halinde bile hissedilir hale gelir” dedi.