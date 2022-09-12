Uzmanından dikkat çeken ozon tedavisi açıklaması

İHA’nın haberine göre; Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Kübra Aşık, ozon tedavisinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirterek enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci artırdığını ifade etti.

Aşık, “Eklem ağrılarında ve kas hastalıklarında iyileşme sağlar, ağrı tedavisinde etkilidir, hafızayı kuvvetlendirir, uykuyu düzenler anksiyetede olumlu etkisi vardır” dedi.

“SİSTEMİK OZON UYGULAMALARINDAN SONRA KANDAKİ OKSİJEN SEVİYESİ HİSSEDİLİR DÜZEYDE ARTAR”

Aşık, “Ozon, üç oksijen atomundan oluşan kararsız bir moleküldür” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Atmosferde doğal olarak bulunan renksiz, keskin kokulu bir gazdır. Ozon tedavisi ise belli miktarlarda ozon/oksijen karışımının vücut boşluklarına veya dolaşım sistemine uygulama sürecidir. Sistemik ozon uygulamalarından sonra kandaki oksijen seviyesi hissedilir düzeyde artar”

“HAFIZA ÜZERİNDE OLUMLU ETKİLERİ VAR”

Aşık, ozon tedavisinin kan şeker düzeyini düşürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Virüs, bakteri ve mantar üzerine güçlü dezenfektan etki sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Anti-aging (yaşlanma karşıtı) etki sağlar. Eklem ağrılarını, kas ağrılarını iyileştirir ve hafıza üzerine olumlu etkileri vardır”

“DAMAR TIKANMALARINDA YARDIMCI BİR TEDAVİDİR”

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Kübra Aşık, ozon tedavisinin tek başına ya da diğer tedavilere destek olarak kullanılabileceğini söyleyerek şunları söyledi:

“Ozon, diyabetin sistemik yan etkilerini azaltır ve özellikle ayak bölgesinde neden olduğu uyuşma ve ağrı gibi semptomların azaltılması ve dolaşım bozukluklarının tedavi edilmesinde uygulanmaktadır. Ayrıca damarlarda genişleme yaparak, damar tıkanmalarında yardımcı bir tedavidir. Kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesini ve kanın akışkanlığını artırarak oksijenlenmeyi artırır, dokuların beslenmesini sağlar”