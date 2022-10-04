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Sigaranın tüm canlılara ciddi zararlar verdiği ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle açıklamada bulunan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın sigaranın, ekosistemdeki tüm canlıları olumsuz etkilediğini ifade etti.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 11:58
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Uzmanı açıkladı. Sigara ekosistemdeki tüm canlılara ciddi zarar veriyor

Sigaranın tüm canlılara ciddi zararlar verdiği ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı
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Sigarayla etkin mücadele edebilmek amacıyla kurulan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle önemli açıklamalarda bulundu. Aydın, sigaranın sadece insanlar üzerinde değil tüm ekosistemdeki canlılar üzerinde ciddi etkileri olduğunu dile getirdi.

“SİGARA, DOĞANIN DENGESİNİ BOZUP ONA ZARAR VERİYOR”

Dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyar insanın sigara içtiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Aydın, bu durumun sigara içmeyen birçok canlıda pasif içicilik oluşturduğunu belirterek, “Sigara dumanında, arsenik, siyanamid, hidrojen, nikotin, amonyak gibi birçok zehir havaya karışıyor ve insanlar gibi hayvanlar da bu zehirlere maruz kalarak pasif içici oluyor” dedi.

Ayrıca, sigara izmaritlerinin büyük bir çevre sorunu olduğunu kaydeden Aydın, izmaritlerin hayvanlar tarafından yenildiğinde onların vücutlarında ciddi sağlık sorunlarına sebep olduğunu vurguladı.

“KUŞLARDA AKCİĞER, KÖPEKLERDE İSE BURUN KANSERİ RİSKİ VAR”

Yaşadığımız gezegenin tüm canlıların ortak evi olduğunu kaydeden Doç. Dr. Mustafa Aydın şunları belirtti:

“Sadece insanların değil, hayvanların ve tüm canlıların yaşam hakkı kutsal. Bu sebeple hayvanları da sigaranın zararlı etkilerinden korumalıyız. Evde beslediğimiz minik dostlarımızın yanında içtiğimiz sigaranın dumanının bile onların hem tüylerinde hem de iç organlarında geri dönüşü olmayan etkiye sahip olunuyor. Bilinçsizce yaktığınız bir sigara bile onların sağlığının bozulmasına neden oluyor. Örnek vermek gerekirse kuşlarda akciğer kanserini tetikliyor, birçok hayvanda göz enfeksiyonuna neden oluyor. Köpekler başta olmak üzere tüm hayvanlarda başta burun ucu kanseri olmak üzere çeşitli kanser türlerinin görülme sıklığını arttırıyor”

TOPLUMSAL BİLİNCİN OLUŞMASI İÇİN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ÖNCÜ OLMALI

Tüylü dostlarımızı sigaranın zararlı etkilerinden korumanın insanlık vazifesi olduğunu belirten Doç. Dr. Mustafa Aydın, bunun için toplumların el birliğiyle çalışması gerektiğini dile getirdi.

“Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak, toplumumuzda sigara kullanımını en aza indirmek ve mümkünse tamamen ortadan kaldırmak için yıllardır büyük bir mücadele vermekteyiz. Bu mücadelemiz sadece bireyler için değil topyekûn doğal çevre içindir. Sigaranın insana, hayvana ve doğaya verdiği zararı minimum düzeye indirmek, daha temiz ve daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak elimizde. Bunun için toplumsal bilinç oluşturulmalı. Toplumsal bilincin oluşmasında sivil toplum örgütleri öncü bir rol üstlenmeli” diyen Doç. Dr. Mustafa Aydın son söz olarak “Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak biz, üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

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