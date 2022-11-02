2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Soğuk havalarda saç bakımı yaparken dikkat edilmesi gerekenler. Uzmanı açıkladı

Soğuk havalarda saç bakımı yaparken dikkat edilmesi gerekenler. Uzmanı açıkladı

Kış aylarında saçları sağlıklı ve nemli tutmanın çeşitli yolları olduğunu ifade eden Kadın Kuaförü Ziya Hizar, uygulanması gerekenleri açıkladı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 12:28
Takip Et

Uzmanı açıkladı. Soğuk havalarda saç bakımı yaparken dikkat edilmesi gerekenler 

Soğuk havalarda saç bakımı yaparken dikkat edilmesi gerekenler. Uzmanı açıkladı
+
Aa
-

DHA’nın haberine göre; Havaların soğumasıyla saçlardaki nemin azaldığını belirten Kadın Kuaförü Ziya Hizar, “Sık sık ve yüksek sıcaklıkta yıkamak, saçların kurumasına neden olur. Saçlar ılık suyla yıkayın ve daha gür görünmesi için dışarı çıkarken ıslak olmamasına özen gösterin” ifadelerini kullandı. 
Saçların kış aylarında nemini yitirdiğini ve kurumaya başladığını belirten Ziya Hizar, kış aylarında saçların nemli ve sağlıklı tutulmasının çeşitli yöntemleri olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hizar, özellikle kış aylarında düzleştiriciler ve saç kurutma makineleri gibi ısı veren makinelerin amatör eller tarafından kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Hizar, “Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte saçlarda nem azalır. Nemin azalması ise saçların daha fazla kuruması anlamına geliyor. Bu nedenle soğuk havalarda saçlara çok daha fazla özen gösterilmesi gerekiyor. Düzleştiriciler, maşa ve saç kurutma makineleri, saça fazladan ısı verdiği için bilinçsiz kullanımı saç tellerinin yıpranmasına ve kırılmasına neden olabiliyor. Bu ise zaman zaman dökülmelerin görülmesi ve saçın hacmini kaybetmesi gibi sonuçlara sebebiyet veriyor. Bu nedenle bu tür ısıtıcı etki gösteren makinelerin amatörce kullanılmasından kaçınılması gerek. Bunun yanı sıra yine bu aylarda bol bol su içilmeli. Saçın nemlenmesi için oldukça özenli hareket edilmelidir” dedi.

“SIK SIK YIKAMAK SAÇLARA ZARAR VEREBİLİR”

Ziya Hizar, sık sık yıkamanın saç köklerindeki doğal yağın kaybolmasına neden olduğunu belirterek, “Saçı sık sık ve yüksek sıcaklıkta yıkamak, saçların kurumasının nedenleri arasında yer alıyor. Saçın fazladan yıkanması, saçın kendi yağıyla beslenmesini engelleyecektir. Bu durum ise saçların hacmini kaybetmesine neden olacaktır. Bu nedenle saçların sıcak suyla yıkanmaması önemlidir. Saçlar ılık suyla yıkanmalıdır. Kış aylarında saçların çok daha gür görünmesinin yöntemlerinden bir diğeri de dışarı çıkarken saçların ıslak olmamasına özen gösterilmesidir. Islak saçların kuru saçlara göre çok daha kolay yıprandığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra saç telleri de zarar göreceğinden, ıslak saç ile dışarı çıkmak saç sağlığını olumsuz etkiler. Eğer ıslak saç ile dışarı çıkılacaksa şapka ile saçları kapatmak yerinde olacaktır” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
1
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
2
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
3
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
4
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
5
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
6
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
7
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿The Last of Us dizisinin yayın tarihi 'yanlışlıkla' açıklandı
﻿The Last of Us dizisinin yayın tarihi 'yanlışlıkla' açıklandı
﻿The Last of Us dizisinin yayın tarihi 'yanlışlıkla' açıklandı
﻿İzmir İzelman mühendis alacak
﻿İzmir İzelman mühendis alacak
﻿İzmir İzelman mühendis alacak
﻿Okan Buruk Beşiktaş derbisi için formül arıyor
﻿Okan Buruk Beşiktaş derbisi için formül arıyor
﻿Okan Buruk Beşiktaş derbisi için formül arıyor
﻿Antalya Döşemealtı SYDV işçi alacak
﻿Antalya Döşemealtı SYDV işçi alacak
﻿Antalya Döşemealtı SYDV işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.