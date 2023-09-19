Uzmanı açıkladı. Yüksek kolesterollü beslenme öldürüyor

Erkeklerde en sık görülen kanser çeşidi olan ‘prostat kanserine’ gençlerde nadir rastlandığını, 50 yaş üstü erkeklerde ise sıklığının arttığını belirten Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Şakir Aydoğan, erken tanı ve teşhiste prostat kanserinin tedavisinin mümkün olduğunu belirterek özellikle 40 yaş sonrası düzenli prostat muayenesine dikkat çekti.

“YÜKSEK KOLESTEROLLÜ BESLENME VE OBEZİTE DE PROSTAT KANSERİNİ TETİKLEMEKTEDİR”

Aydoğan, “Erkeklerde prostat mesanenin altında üremeye yardımcı sıvılar sağlayan bir bezdir. Büyüklüğü yaklaşık 18-20 gr ağırlığında olan bu bez ilerleyen yaşla birlikte büyüme eğilimindedir. Bu büyümeye bağlı olarak da sağlık sorunları ile karşı karşıya kalınabilir. Bunlardan biride prostat kanseridir. Kanser hücreleri prostatın hücrelerini anormal bir şekilde kontrolsüz çoğalması ile oluşur. Genellikle erkeklerde 50 yaşından sonra görülür. Ancak ailede genetik yapıda prostat kanseri riski var ise 40 yaşından sonra gerekli taramalar yapılmalıdır. Sık idrara çıkma, idrarını rahat boşaltamama, idrarın akış hızının yavaşlaması, idrar yaptıktan sonra hala idrar varmış hissi, idrarda kan görülmesi, ağrı gibi belirtiler prostat hastalıkları belirtilerinin bazıları olarak ortaya çıkar. Bu belirtileri yaşayanların yılda bir kez mutlaka ürolojik muayene olup, prostat kanseri araştırılması yapılması gerekmektedir. Yüksek kolesterollü beslenme ve obezite de prostat kanserini tetiklemektedir” diye konuştu.

Prostat kanserinin tedavisi hakkında bilgi veren Opr. Dr. Şakir Aydoğan, “Kanser erken evrede görüldüğünde tedavisi mümkün olup hastanın yaşama şansı çok uzamakta ve hatta hastalık tamamen tedavi edilebilmektedir. Ancak ileri seviyede şikayetlerin arttığı dönemlerde teşhis edilirse ve vücuda yayılmışsa, -özellikle kemiklere çok hızlı yayılır- bu dönemlerde tedavi daha güç veya imkansız olabilir. Bu nedenle prostat kanserinde erken tedavi çok önemlidir” şeklinde konuştu.