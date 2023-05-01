Uzmanı göz sağlığının püf noktasını açıkladı

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Durlu, döz sağlığı açısından düzenli hekim kontrolü çok önemli olduğu vurgu yaparak uyarılarda bulundu.

Uzmanı göz sağlığının püf noktasını açıkladı

İHA’nın habereine göre; Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Durlu, tüm yaş gruplarında olduğu gibi ilerleyen yaşlarda da rutin göz kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini ifade etti.

Yaşlı kişilerde görülen göz hastalıklarının çok önemli sorunlara yol açtığını belirten Durlu, özellikle oy kullanacak olan yaşlı kişilerin yaklaşan seçim öncesi göz muayene ve tedavilerini zamanında yaptırmalarının çok önemli olduğunu vurguladı.

Göz tansiyonu, katarakt, retina ve sarı nokta hastalıkları gibi birçok göz hastalığının erken dönemde belirti vermeden ilerlediğine dikkat çeken Durlu, “Sarı nokta hastalığı çok önemli bir göz sağlığı sorunudur ve özellikle ilerleyen yaşlarda sıklığının artmasıyla ciddi görme sorunları ve yaşam kalitesinde azalmaya yol açıyor. Sarı nokta hastalığının belirtileri; görme kalitesinde bozulma, okuma ve araç kullanma zorluğu, cisimleri ve çizgileri kırık veya dalgalı görme, renkleri soluk ve gri görme, yüzleri tanımakta güçlük, ışığa hassasiyet, siyah noktalar, gece görüşünde azalma ve bakılan cismin ortasında bulanık bir alan veya karanlık leke görme olarak sıralanabilir. Sarı nokta hastalığında en önemli risk etkenleri kişinin yaşı ve kalıtımdır” diye konuştu.

Hipertansiyon, sigara kullanımı, yetersiz ve dengesiz beslenme, şişmanlık ile güneş ışığının da sarı nokta hastalığı açısından önemli risk etkenleri arasında olduğunu vurgulayan Durlu şunları kaydetti:

“Sarı nokta hastalığının tanısı damlalı göz dibi muayenesi ve OCT veya optik koherens tomografi yöntemiyle konur. Islak tip sarı nokta hastalığında yapılan göz içine iğne tedavileri sonrası hastaların görme oranı ve yaşam kalitesi artıyor. Son yıllarda önemi giderek artan göz tetkik yöntemlerinden ilaçsız anjiyo, sarı nokta hastalığının tanı ve tedavisini yönlendirerek çok olumlu katkılarda bulunuyor. İlaçsız göz anjiyosunun en önemli avantajı damardan ilaç vermeden sarı nokta ve retinanın damarlarını kısa sürede çok yüksek hassasiyetle inceleyebilme fırsatı sunmasıdır. Bu yöntem sırasında ilaç verilmediği için hiçbir yan etkisi yoktur, alerjiye neden olmaz, kalp ve böbrek hastalarında güvenli bir şekilde kullanılır. Islak tipte erken tanı konularak belirli aralıklarla yapılan göz içine iğne tedavilerinden sonra hastanın görme kalitesinde iyileşme oluyor ve hastalığının ilerleme hızı azalıyor. İleri teknolojik teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulanmasındaki en önemli amaç, sarı nokta hastalarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve iyilik halinin devamını sağlamaktır.”

Öne Çıkanlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Son Haberler
Hasırotu bağırsak yaralarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Hasırotu bağırsak yaralarına iyi geliyor
Yargı dizisi önümüzdeki sezon devam edecek mi? Senaristi açıkladı Magazin
Yargı dizisi önümüzdeki sezon devam edecek mi? Senaristi açıkladı
TEKNOFEST İstanbul'u 4 günde 2 milyona yakın kişi ziyaret etti Güncel
TEKNOFEST İstanbul'u 4 günde 2 milyona yakın kişi ziyaret etti
Hasırotu dalak hastalarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Hasırotu dalak hastalarına iyi geliyor
Hintli pilottan Mehmetçik’e büyük ayıp. Yunan’a yalakalık olsun diye bunu taktı Güncel
Hintli pilottan Mehmetçik’e büyük ayıp. Yunan’a yalakalık olsun diye bunu taktı
DİSK Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı Güncel
DİSK Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
TPAO'ya 15 sahada petrol araması için ruhsatı verildi Ekonomi
TPAO'ya 15 sahada petrol araması için ruhsatı verildi