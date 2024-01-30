Uzmanı gözlükte olmazsa olmazı açıkladı. Kış mevsiminde gözlük alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Kaynak: İHA
Uzmanı gözlükte olmazsa olmazı açıkladı. Kış mevsiminde gözlük alırken nelere dikkat etmeliyiz?
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ataş, gözlüklerin renkli olmasının yeterli olmadığını, ultraviyole filtreli olmasının çok daha önemli olduğunun altını çizdi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ataş, gözlükle ilgili soruların cevabını verdi.

Prof. Dr. Ataş, gözlüklerin renkli olmasının yeterli olmadığını, ultraviyole filtreli olmasının çok daha önemli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Ataş, güneş ışınlarının kar üzerinde yansıyarak gözleri rahatsız edebileceğini ve hatta kar körlüğüne neden olabileceğini söyledi.

Ataş, bu durumun özellikle kayakçılar ve göz hassasiyeti olanlar için tehlikeli olabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Ataş, göz sağlığını korumak için ultraviyole ışınlarından koruyan güneş gözlüklerinin kullanılması gerektiğini önerdi.

Prof. Dr. Ataş, güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi gereken diğer noktaları da şöyle sıraladı:

Güneş gözlüğü sadece yazın değil, kışın da kullanılmalıdır.

Güneş gözlüğü sertifikalı ve standartlara uygun olmalıdır.

Güneş gözlüğü gözü tamamen kapatacak şekilde büyük olmalıdır.

Güneş gözlüğü darbeye karşı dayanıklı ve kolay kırılmayan camlı olmalıdır.

Güneş gözlüğünün rengi kişisel tercihe göre değişebilir, ancak en önemli kriter yüzde 100 ultraviyole filtresi olmasıdır.

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