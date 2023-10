Uzmanı insan genetiğini olumsuz etkileyen tehlikeyi açıkladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda görevli Doç. Dr. Ahmet Ali Berber, nano plastiklerin insan DNA’sına zarar verdiğini açıkladı.

Doç. Dr. Berber, “İnsan kan hücrelerine nano plastiklerin etkisini laboratuvar ortamında inceledik. Maalesef DNA ve kromozomlarda bozulmaya yol açan olumsuz etkilerini gördük” dedi.

Plastik tüketiminin artmasıyla birlikte mikro ve nano plastik kirliliği de büyük bir sorun haline geliyor. Bu konuda araştırmalar yapan ÇOMÜ Öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Ali Berber, daha önce mikro plastiklerin karides ve daphnialar üzerindeki etkilerini araştırdıklarını ve mikro plastikleri besin zincirine dahil eden karides ve daphniaların üreme ve gelişme süreçlerinde çok sayıda problem yaşadıklarını söyledi.

Doç. Dr. Berber, mikro ve nano plastiklerin sucul ekosistemde çok yaygın olduğunu belirterek, “Plastiklerin yüzde 10’u denizlere ulaşıyor. Yıllık 430 milyon tonun üzerinde plastik üretildiğini düşündüğümüzde, bunun ne kadar büyük bir miktar olduğunu, denizlerimizi ve ekosistemimizi nasıl kirlettiğini anlamak bizleri endişelendiriyor ve üzüyor. 2050 yılında dünyadaki plastik üretim miktarının 1,5 milyar tonu aşacağı tahmin ediliyor ve bu korkunç bir senaryo. Biz de mikro ve nano plastiklere maruz kalan insanların besin zincirindeki yerinin artmasıyla gelecekte çok ciddi sonuçlar doğuracağı yönünde bir hipotez ileri sürüyoruz” diye konuştu.

“BÜYÜK BİR TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Mikro-nano plastiklerin havada, karada, denizde ve besinlerde bulunabildiğini ifade eden Doç. Dr. Berber, “Bu plastikleri her yerde karşılaşabiliyoruz. Bu mikro ve nano plastikler büyük boyutlu plastiklerin çeşitli faktörler sonucunda parçalanması, ufalmasıyla meydana geliyor. Her gün bu mikro parçacıklara farklı yollarla maruz kalıyoruz. Karasal ortamdan sucul sistemlere taşınan mikro ve nano plastik emisyonları önce nehirleri, sonra da denizlerimizi kirleterek plastik kirliliğini çok büyük seviyelere çıkarıyorlar. Her yıl yaklaşık olarak 12,2 milyon ton civarında plastik denizlerimize akıyor. Bu da şimdiden büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor” dedi.

“İNSANA ETKİLERİNİ İNCELEDİK”

Bu yıl ise nano plastiklerin insana etkileri üzerine çalışma yaptıklarını kaydeden Doç. Dr. Berber, nano plastiklerin insan genetiğine zarar verdiğini tespit ettiklerini bildirdi. Yürüttükleri çalışma hakkında bilgi veren Doç. Dr. Berber, “İnsan kan hücrelerine nano plastiklerin etkisini laboratuvar ortamında inceledik. Maalesef DNA ve kromozomlarda bozulmaya yol açan olumsuz etkilerini gördük” şeklinde konuştu.