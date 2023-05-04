Uzmanı mucize inme tedavisini açıkladı

DHA’nın haberine göre, Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Vugar Jafar, 2021 yılı itibarıyla dünyada 12.2 milyon insanın inme geçirdiğini, 110 milyon kişinin de bu nedenle sakatlık yaşadığını dile getirdi.

Uz. Dr. Vugar Jafar, felç tedavisinde dünyada yaygın bir yöntem olan ve Türkiye'de sayılı merkezlerde uygulanan ‘mekanik trombektomi’ ile inme geçiren hastaların yüzde 85’inin sağlığına kavuştuğunu ifade ederek inme tedavisinde kullanılan mekanik trombektomi hakkında bilgi verdi.

İnme tedavisinin çok önem taşıdığını söyleyen Uzm. Dr. Vugar Jafar, “İnme dünyada kalp krizi sonrası ölümün en sık ikinci nedeniydi ama tedavilerde meydana gelen son gelişmelerle üçüncü sıraya gerilemiştir. Mekanik trombektomi inme geçiren hastalarda büyük damar tıkanıklığı olduğunda ilk 6 saat içinde ve bazı özel durumlarda 24 saate kadar da henüz az sayıda merkezde acil ileri inme tedavi yöntemi olarak uygulanabilen ve en yeni tedavi yöntemidir. İşlemin başarı oranı birçok faktörden etkilenmekte olup ortalama yüzde 85’lere kadar yükselmektedir” sözlerini kullandı.

“İNME BİR BEYİN KRİZİDİR”

İnmenin beyine giden damarlarda tıkanıklık sonucu kan akışının ani durması nedeniyle ortaya çıkan bir beyin krizi olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Jafar, “Beyin damarlarının tıkanmasına sebep ise kan elemanlarının kümelenerek veya damar duvarından kopan parçacıklar nedeniyle tıkanması sonucu oluşmaktadır” diyerek inmenin belirtilerini ve yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

“Bilinç bulanıklığı

Yüzde kayma

Konuşma bozukluğu

Kol ve bacakta güçsüzlük

Bu semptomların ortaya çıktığı andan itibaren hastaların en erken dönemde kapsamlı inme merkezine yönlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü tıkanıklık sonrası 1 dakikada 1,9 milyon nöron ve 14 milyar nöronlar arası bağlantı oksijensizlik nedeniyle yok olmaktadır. Tedavi olarak inme hastalarına ilk 4,5 saat içinde damardan uygun hastalara ilaç uygulanması gerekmekte olup ama bu tedavi yüzde 33 oranında etkinliğe sahip olması nedeniyle yeni tedavi yöntemleri arayışı sürmüştür. Beyin anjiyografisi inme geçiren hastalarda kalpten beyine giden damarları incelemek için ‘Altın standart’ olarak nitelendirilen en etkili yöntem olup giderek yaygınlığı artmaktadır ve ileri inceleme yöntemi olarak yapılması gerekmektedir.”

EN KÜÇÜK DAMARLARA BAŞARILI MÜDAHALE

İnmede acil uygulanması gereken mekanik trombektomi yönteminin oldukça başarılı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Jafar, “Kasıktan yapılan ponksiyon ile özel kateter sistemi ve stentretriever denilen geri çekilebilen stentlerle beyin içindeki tıkalı damardan pıhtının geri çekilmesi işlemine mekanik trombektomi denilmektedir. Bu yöntem girişimsel nöroloji veya radyoloji uzmanları tarafından yapılmaktadır. Beyin anjiyografisi sonucu beyindeki damar ağını ayrıntılı görüntülenebilse de damar çapının kırılgan yapısı nedeniyle bütün damarlara müdahale edilememektedir. Büyük damar olarak nitelendirilen ve mevcut en son üretilen yeni teknolojik kateterlerle düşünüldüğünden daha küçük damarlara müdahale edilebilmektedir” diye konuştu.

“İNME CİDDİ BİR SÜREÇTİR”

Bu tedavinin belirli merkezlerde uygulandığını söyleyen Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Vugar Jafar, “En yeni inme tedavileri gelişmiş ülkelerde bile henüz belli merkezlerde uygulanmaktadır. Ülkemizde de çok az sayıda bu alanda çalışan uzman hekim bulunmaktadır. İnme ciddi bir süreçtir. Acil müdahale edilmeyen inme hayati tehlike oluşturabilmektedir. İleri inme merkezlerinde zamanında yapılan müdahale ölüm oranını en minimuma indirmekle birlikte felç kalmayı da engellemektedir” dedi.

“FELÇ KALMA RİSKİNİZİ BU İŞLEMLE DEĞİŞTİRMEKTEYİZ”

Mekanik trombektomi ile başarı oranının yüzde 85’lere kadar yükseldiğini söyleyen Uzm. Dr. Jafar, “Mekanik trombektomi inme geçiren hastalarda büyük damar tıkanıklığı olduğunda ilk 6 saat içinde ve bazı özel durumlarda 24 saate kadar da henüz az sayıda merkezde acil ileri inme tedavi yöntemi olarak uygulanabilen ve en yeni tedavi yöntemidir. İşlemin başarı oranı birçok faktörden etkilenmekte olup ortalama yüzde 85’lere kadar yükselmektedir. Başarı oranını etkileyen en önemli faktör zaman olup inmenin başladığı andan itibaren yapılan en erken müdahale ile başarı oranı artmaktadır. İnme sonrası beyine giden büyük damarların tıkanıklığı sonucu hücre kaybının en az olduğu dönemde yapılan trombektomi işlemi ile beyinde oksijensiz kalarak bütünlüğünü kaybetmekte olan riskli dokuda kan akışını sağlayarak felç kalma riskinizi bu işlemle değiştirmekteyiz” ifadelerini kullandı.