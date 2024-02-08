Uzmanı “Sakatlıklar amatör sporcularda daha çok görülüyor” diyerek uyarılarını sıraladı

Spor yaralanmaları, en çok 20-50 yaş arası erkeklerde görülse de, spor yapan herkes risk altındadır. Spor yaralanmalarının, profesyonel sporcuların değil, amatör sporcuların veya spor yapmaya ara vermiş veya yeni başlamış kişilerin başına daha çok geldiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Okan Özkunt, "Spor sonrası ağrı, şişlik, morarma gibi belirtiler devam ederse; bağ yırtılması, kemik ödemi veya kıkırdak hasarı gibi ciddi problemler ortaya çıkabilir" diye ifade etti.

Doç. Dr. Okan Özkunt, "Spor yaralanmalarının en yaygın nedeni, kas ve eklemleri yeterince germeden ve ısıtmadan aşırı yüklenmektir. Uzun süre antrenman veya yarışma yapmamış kişiler, aniden yoğun bir aktiviteye girince kas, tendon, kıkırdak gibi dokular zarar görebilir. Spor yaralanmaları en çok diz, ayak bileği ve omuz bölgelerinde meydana gelir" diye anlattı.

AYAK BİLEĞİ BURKULMASI, KEMİK KIRIĞINA YOL AÇABİLİR

En sık karşılaşılan spor yaralanmasının ayak bileği burkulması olduğunu söyleyen Doç. Dr. Okan Özkunt, "Ayak bileği burkulması sadece bağ zedelenmesine neden olabileceği gibi kemik kırığına da neden olabilir. Ayrıca ayak bileği eklemine dahil olan talus adlı kemikte kıkırdak yaralanmaları oluşabilir. Diz bölgesinde ise basit bağ zedelenmelerinin yanı sıra, ön çapraz bağ veya menisküs yaralanmaları da görülebilir. Dizde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı en sık rastlanan belirtilerdir. Salon sporları yapan kişilerde ise dengesiz ağırlık kaldırma nedeniyle omuz yaralanmaları yaygındır. Omuz bölgesinde kas yaralanmaları ve kısmi/tam yırtıklar meydana gelebilir" şeklinde konuştu.

Spor yaralanmalarında ilk yapılması gereken şeyin sportif aktiviteyi durdurmak olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Okan Özkunt, "Yaralanan bölgeye çok sıkı olmayan bir elastik bandaj sarılması ve buz uygulanmasıdır. Yanlış yapılan uygulamalar ise aktiviteye devam etmek, yaralanan bölgeye masaj yapmak ve sıcak kompres yapmaktır. Spor yaralanmaları önemsenmesi gereken durumlardır. Hastalar ağrının sürmesi, yaralanan bölgede morarma, şişme ve uzvu kullanamama gibi durumlarda mutlaka ilgili sağlık kuruluşuna başvurmalıdır" dedi.

ŞİKÂYETLER SÜRERSE ORTOPEDİ UZMANINA GÖRÜNÜLMELİ

Spor yaralanmalarının ihmal edilmesi veya geciktirilmesi halinde sadece spora değil, günlük yaşama da olumsuz etkileri olabileceğini tekrarlayan Doç. Dr. Okan Özkunt, "Spor yaralanması yaşayan kişilerin şikâyetleri sürerse kesinlikle spor cerrahisi konusunda deneyimli bir ortopedi uzmanına görünmeleri gerektiğini öneririz" dedi.