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Uzmanından bel sağlığı uyarısı

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, Dünya Atrik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada bel sağlığının önemine dikkat çekti.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 14:25
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Uzmanı uyardı: Bel sağlığınıza dikkat edin

Uzmanından bel sağlığı uyarısı
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İHA’nın haberine göre; Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, bel ağrısının, oldukça sık görülen, yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra doğrudan ve dolaylı (iş gücü kaybı) ekonomik kayıplar nedeni ile topluma maliyeti yüksek önemli bir sağlık sorunu olduğunu kaydederek, herkesin bel sağlığına dikkat etmesi gerektiğini ifade etmesi dikkat çekti.

Korkmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“EN SIK GÖRÜLEN AĞRI TİPİ MEKANİK BEL AĞRISIDIR”

“Ağrının kronikleşmesi ile ortaya çıkan sakatlık özellikle gelişmiş ülkelerde iş gücü kaybı ve üretim azalmasını etkileyen en önemli faktörlerden biri haline gelmiştir. Bel ağrısı bir aktivite (ağır kaldırma) ya da travma (düşme, çarpma) sonrası başlayabileceği gibi belirgin bir neden olmadan da ortaya çıkabilir. Dünyada yapılan araştırmalar insanların yüzde 80’ inin hayatları boyunca en az bir kez bel ağrısı yaşadıklarını ortaya koymuştur. En sık görülen ağrı tipi mekanik bel ağrısıdır.”

“BACAKLARA VEREREK KALDIRINIZ VE AYAKTA UZUN SÜRE DURMAKTAN KAÇININIZ”

“Ankilozan Spondilit (AS), özellikle omurgayı etkileyen, ağrılı, kronik, ilerleyici, sebebi bilinmeyen romatizmal bir hastalıktır. AS’nin 8-45 yaş arası başlayabileceği bilinse de genellikle 15-30 yaş arası daha sık ortaya çıkmaktadır. AS hastalığının ortaya çıkmasında en önemli faktör genetik yatkınlıktır. AS erken tanısı için sorgulanması gereken hedef kitle 20’ yaşlarda bel ağrısı başlamış, üç aydan uzun süreli bel ağrısı olan hasta grubudur. AS omurganın yanı sıra sıklıkla sakroiliak eklemi (omurganın leğen kemiğiyle yaptığı eklem), daha az sıklıkla kalça ve omuz gibi büyük eklemleri tutar. Mekanik nedenlere bağlı bel ağrılarından korunmak için, her gün düzenli olarak bel ve karın kaslarını güçlendirici egzersizler yapın, gerekli durumlarda ağır nesneleri; beli dik pozisyonda tutup, dizleri bükerek çömelip, ağırlığı kollara ve bacaklara vererek kaldırınız ve ayakta uzun süre durmaktan kaçınınız”

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