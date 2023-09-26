Uzmanı uyardı. Beslenme çantası hazırlarken bunlara dikkat

Beslenmede diyetisyen, ebeveyn ve öğretmen üçlüsünün birlikteliğinin çok önemli olduğunu belirten Diyetisyen Eral, “Öğretmenlerin hazırladığı listelerin, çok karbonhidrat ağırlıklı olmaması gerekiyor. Beslenme listelerinde; bir protein, bir Omega 3, bir de kompleks karbonhidrat grubuna mutlaka ver verilmeli" diye konuştu. Yemekhanesi olmayan okullarda dondurulmuş ürünlerle yapılan tostları ve hamburgerleri önermediğini ifade eden Eral, beslenmenin de hazır veya paketli ürünlerle değil, ev yapımı ürünlerle hazırlanması gerektiğini belirtti. Kahvaltının çocuklar için önemli bir öğün olduğunu ve atlanmamasının yararlı olacağını aktaran Eral, "Kahvaltı yapmak istemeyen çocuklar için ise, ilk teneffüsten sonra 1 mevsim meyvesi ve yanına bir süt grubu verilebilir" şeklinde konuştu.

Çocukları hazır gıdalardan ve paketlenmiş ürünlerden uzak tutmak gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Şükriye Eral, şunları söyledi:

“Çocuklarımız için evde sağlıklı ürünleri hazırlayıp beslenme çantalarına eklememiz gerekir. Hamur işleri yapılacaksa; tam buğday, mercimek veya yulaf unu tercih edilebilir, hurma, keçiboynuzu özleri kullanarak, pastalar tatlandırabilir. Örneğin keçiboynuzu çok iyi bir akciğer koruyucusudur, pekmezden ziyade öz kısımları daha kıymetlidir. Pekmez, bal gibi ürünler ısıtıldıklarında kanserojen etki yapabildikleri için ısıtılmamalı, tatlılara veya sıcak içeceklere soğutulduktan sonra eklenmelidir."

Okula giden çocukların beslenme çantasında süt grubundan bir besinin de yer alması gerektiğini aktaran Diyetisyen Eral, “Beslenmede; evde yapılmış bir meyve suyu veya özü kullanılabilir, paket meyve sularını önermiyorum, taze meyve tüketmesi daha da iyi olur. Meyvelerin yanına süt veya ayran eklenmesi faydalı olur. Beslenme çantasında bir taze meyve ve sağlıklı bir karbonhidrat grubu olabilir, tam buğday unlu ekmekle yapılan içinde, marul domates ve peynir olan bir sandviç veya annelerin yaptığı tam buğday unlu poğaçalar olabilir. İşlenmiş et ürünleri (sucuk, sosis, salam) yerine peynirli tostlar yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Beslenme çantası hazırlanırken çocukların fikrine de başvurulabileceğini sözlerine ekleyen Özel Ümit Hastanesi Diyetisyeni Şükriye Eral, "Kek, kurabiye, poğaça gibi ürünleri çocuklarımızla birlikte hazırlayabiliriz, çocuklar birlikte yapılan bu besinleri tüketme konusunda daha istekli olacaklardır" dedi.