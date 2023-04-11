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Uzmanı uyardı. Çocuklarda kabızlığa dikkat

Doç. Dr. Mehmet Surhan Arda, Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ESOGÜ Gündem programında çocukların kabızlık sorunu hakkında açıklama yaptı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 11:18
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Uzmanı uyardı. Çocuklarda kabızlığa dikkat

Uzmanı uyardı. Çocuklarda kabızlığa dikkat
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İHA’nın haberine göre; Kabızlığın ülkemizde çocukların sıklıkla hastaneye başvurma nedenlerinin başında geldiğini söyleyen Arda, problemin haftada ikiden az, ağrılı, acıyarak, kanamalı kaka yapma ya da yapmak istememe gibi durumlarla ortaya çıktığını söyledi.

Hastalığın beslenmeye, dolayısıyla büyüme ve gelişme bozukluğuna neden olacağını belirten Arda, “Dünyanın kabul ettiği kabızlık bulgularından birkaçı çocuğunuzda varsa ya da sizin gözlemlediğiniz farklı bir bulgu varsa bu konunun uzmanı olan çocuk hekimlerine, çocuk cerrahlarına, çocuk gastroenterolojisine başvurmanızı öneririz” sözlerini kullandı.

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