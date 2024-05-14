Bizim takımlar böyle ne zaman oynayacak? Seyredin bilet ve kombine paralarınızı geri isteyin

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bizim takımlar böyle ne zaman oynayacak? Seyredin bilet ve kombine paralarınızı geri isteyin
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in kaydettiği golü gören Türk futbolseverler Süper Lig'in haline dert yandı.

Futbolda yavaş yavaş sezonun sonuna doğru gelinirken Avrupa’nın en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu.

Yarı finalde Bayern Münih’i geçen Real Madrid ve PSG’yi geçen Borussia Dortmund kupayı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek.

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1 Haziran Cumartesi günü Wembley’de oynanacak olan final için nefesler tutulurken Real Madrid’in geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde Eden Hazard ile attığı gol yeniden gündem oldu.

Celtic deplasmanında Eden Hazard’ın kaydettiği gol öncesi dakikalarca tiki taka yapan Madrid ekibi ince ince işlediği golü 77. dakikada kaydetti.

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Hazard’ın son dokunuşu oldukça basit görünsede tam olarak 34 pasın yapıldığı ve dakikalarca süren hücum organizasyonu izleyenleri mest etti.

Söz konusu gol son günlerde binlerce kişi tarafından beğenilirken videoyu izleyen Türk futbolseverler "bizim takımlarımız ne zaman böyle oynayacak" sorusunu yöneltti

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