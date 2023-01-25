Tuvalette yaşadığınız bu rahatsızlık Alzheimer belirtisi olabilir

The Lancet adlı tıp dergisinde Mart 2022'de yayınlanan bir araştırma dikkat çekti. Araştırma ekibi, kabızlığın Alzheimer ile ilişkili en yaygın 10 sağlık koşulundan biri olduğunu ortaya koydu.

İngiltere ve Fransa'daki 39.672 kişiden alınan tıbbi veriler kullanılarak teşhisten önceki 15 yıllık pencerede yaşanan semptomları gözden geçirdikleri vurgulandı. Yapılan gözlemlerin ardından hastalarda, Alzheimer teşhisi konmadan önceki yıllarda toplam 123 sağlık durumu sergilendiği bildirildi.

ERKEN ALZHEIMER GÖSTERGESİ KABIZLIK

Araştırmacılar, Nörodejeneratif durumla en sık ilişkili 10'u belirlediği vurgulandı. Yakın tarihli bir çalışma, tuvaletteyken fark edebileceğiniz az bilinen bir semptomu vurgulandı. Sindirim sistemi değişikliği, erken Alzheimer belirtisi olabileceği bildirildi. Bu nedenle sindirim sisteminde yaşadığınız değişiklikler, büyük oranda nörolojik süreçlerde yaşadığınız değişimin de önemli bir sinyalini taşıyabileceği ifade edildi.

Araştırmaya göre; Alzheimer hastalığının 10 erken uyarısını belirlediği bildirildi. Araştırmacılar, İngiltere ve Fransa'daki 39.672 kişiden alınan tıbbi veriler kullanılarak, bu durumda erken belirtileri belirlemeye yardımcı olmak için teşhisten önceki 15 yıllık pencerede yaşanan semptomları gözden geçirdikleri vurgulandı.

KABIZLIK 65 YAŞ ÜSTÜ YETİŞKİNLERİN NEREDEYSE YARISINI ETKİLİYOR

Alzheimer hastalığı olan bazı kişilerde kabızlık, bunama ilaçlarının bir yan etkisi olarak görünebileceği ortaya çıktı. Bu nedenle, genellikle hastalığın ilerlemesi sırasında ortaya çıkan bu durum, bunama teşhisinden ortalama yedi yıl sonra oluşabileceği bildirildi. Fakat bu çalışma, bazı hastalar için kabızlığın aslında daha erken ortaya çıkabileceğini ve özellikle başka semptomlar mevcut olduğunda gelecekteki bir demans teşhisinin tahmin edilmesine yardımcı olabileceğini de gösterdiği vurgulandı.

Bununla birlikte, 65 yaş üstü yetişkinlerde kabızlık çok yaygındır ve bunu yaşamak hiçbir şekilde Alzheimer'ın yakın olduğuna dair bir işaret olması bildirildi.

Uzmanlar, özellikle haftada üç kereden daha az tuvalete gidiyorsanız veya tuvalete giderken ağrı çekiyorsanız, endişelerinizi doktorunuzla görüşmenizi önerdi.

WebMD'ye göre, 65 yaşın üzerindeki tüm yetişkinlerin kabaca yarısı kabızlıktan muzdarip olduğunun altı çizildi.

İLK ŞAŞIRTICI SEMPTOM TUVALETTE ORTAYA ÇIKABİLİR

Belki de listedeki en şaşırtıcı durum, tuvaletteyken fark edilebilir. Araştırma ekibi, kabızlığın Alzheimer ile ilişkili en yaygın 10 sağlık koşulundan biri olduğunu ortaya koyuyor. Ancak, araştırmacılar nedensel bir ilişki tespit etmedi.

Fransa'daki ICM Beyin Enstitüsü'nde araştırmacı ve çalışmanın hazarı Thomas Nedelec, The Sun'a yaptığı konuşmada; karşılaşılan sağlık sorunlarının risk faktörlerinin semptomları veya hastalığın bir belirtisi olup olmadığı sorusunun devam ettiğini dile getirdi.

Uzmanlar, demansı olan birçok kişinin bu bağlantıdan habersiz olduğunu ve bu bağlantı ile ilgili hasta kişilerin ve bakıcılarının daha az gündeme getirmesi sonucunda bu belirsizliğin devam ettiğini belirtiyor. International Journal of Environmental Research and Public Health adlı dergide yayınlanan 2020 tarihli bir araştırma, kabızlığın demans hastaları tarafından genellikle göz ardı edildiğinden ve zamanında bildirilmediğinden söz ediliyor.

Bununla birlikte, bu ekip, çalıştıkları grupta demans hastalarının yaklaşık %25,2'sinde kabızlık olduğunu, demans hastalarında günlük yaşam aktivitesi ve yaşam kalitesi üzerinde ciddi bir etkisi olabileceğini gösteriyor.

DİĞER 9 BELİRTİ…

Yapılan bu bilimsel çalışma, kabızlığın yanı sıra Alzheimer teşhisinden önceki yıllarda ortaya çıkabilen 9 durumu da açıkladı. Bunlar arasında majör depresyon, anksiyete, anormal kilo kaybı, şiddetli strese tepki, uyku bozukluğu, işitme kaybı, servikal spondiloz adı verilen bir romatizma türü, düşmeler ve yorgunluk da bu liste arasında yer alıyor.

Nedelec, yapılan araştırmalar sonucunda işitme sorunları veya depresyon gibi bilinen ilişkileri ve daha az bilinen diğer faktörleri veya servikal spondiloz veya kabızlık gibi erken semptomları doğrulamayı sağladıklarını dile getiriyor.

Fakat şu anki durumda, yalnızca istatistiksel ilişkileri ortaya çıkardıklarını, altta yatan mekanizmaları anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.