Süper Lig devleri peşindeydi. Oğuz Aydın'ın son talibi herkesi şaşırttı

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Süper Lig devleri peşindeydi. Oğuz Aydın'ın son talibi herkesi şaşırttı
Alanyasporlu Oğuz Aydın için eski hocası harekete geçti.

Süper Lig’de 2023-2024 sezonunun sonuna doğru gelinirken transfer piyasası hareketlenmeye başladı.

Bu sezon gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakan Alanyasporlu Oğuz Aydın’ın geleceği için ise ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe’yi peşinden koşturan Oğuz Aydın için Fransa’dan talip çıktı.

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Fransız basınında yer alan haberlere göre Ligue 1 ekiplerinden Nice Oğuz Aydın için harekete geçti.

2021-2023 yılları arasında Alanyaspor’u çalıştıran Farioli’nin eski öğrencisi Oğuz Aydın’ın transferine onay verdiği de gelen bilgiler arasında.

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