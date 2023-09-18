Uzmanı uyarılarını sıraladı. Böbreklerin sağlığı için bu uyarılara dikkat

Editör: Ali Öncü

Dr. Hasan Levent, böbreklerin vücutta hayati önem taşıyan pek çok işlevi üstlenen ve sağlıklı yaşamak için büyük katkıda bulunan önemli organlar olduğunu belirten böbreklerin üstlendiği görevleri de açıkladı.

Levent, bu görevleri şu şekilde aktardı:

“Atık ürünleri vücuttan uzaklaştırır, yediğimiz gıdaların, kullandığımız ilaçların metabolizması sonucu ortaya çıkan üre, ürik asit ve diğer zehirli maddelerin idrar yoluyla atılmasına yardımcı olur. Vücudun su ve elektrolit dengesini korur, fazla suyu atarak sıvı dengesini, asit - alkali dengesini, tuz- mineral dengesini korur. Kan basıncını düzenler, kan basıncını kontrol eden renin hormonunu sentezler. Kemik sağlığını destekler. Kemiklerimizi güçlü ve sağlıklı tutan D vitaminini, aktif formu olan Kalsitriole çevirir. Kan yapımına yardımcı olur. Kırmızı kan hücrelerinin yapımına yardımcı olan Eritropoetin hormonunu sentezler.”

“Az su içmek böbrek hastalığını beraberinde getirir”

“Tuzlu yiyeceklerden kaçının”

BÖBREK NEDİR?

Böbrekler, kahverengi fasulye biçiminde iki küçük organa verilen isimdir. Bireyin bel hizasında, omuriliğin her iki yanında göğüs kafesinin altında, sırta daha yakın bir konumda vücudun iki yanında birer tane bulunmaktadır. Ebatları birbirleri ile benzer boyutlardadır. Böbrekler, mesane ve üreter gibi vücuttaki ürenin yani idrarın taşındığı ve depolandığı organlarla ilişkilidir.

Böbreklerin vücutta bir hayli önemli ve hayati işlevleri mevcuttur. Bu nedenle birçok kişi, böbrek sağlığını korumanın yolları hakkında çeşitli araştırmalar yapar. Böbrek, öncelikle bireyin kanında bulunan suyu, asitleri ve atıkları temizler ve filtreler. Ardından bu atıkların vücut dışına atılması için idrar haline getirirler. Ancak böbrekler bir biçimde hastalanırlar, hasar görürler ya da yara dokusu sayesinde kaplanırlarsa normal görevleri olan kandaki tuzlar ile kalsiyum gibi mineraller ve su arasında daha sağlıklı bir denge sağlama işini düzgün bir biçimde gerçekleştiremezler.

Böbrekler ayrıca bireyin tansiyonunu yönetmeye, kemikleri kuvvetli tutmaya ve kanda oksijen taşımakla görevli olan alyuvar hücrelerini yaratmaya yardımcı olan hormonlar üretirler. Oldukça önemli ve hayati fonksiyonları olan bu böbreklerden kaynaklanan ağrı gibi herhangi bir hastalık veya hasar belirtisine özellikle dikkat etmek gerekmektedir.

BÖBREĞİN İŞLEVİ NEDİR?

Böbrekler vücudun en önemli organların arasındadır. Kandan atık ürünlerin süzülüp temizlenmesinden ve sıvı fazlasının idrar biçiminde atılmasından sorumludurlar. Böbrekler, hem de kan basıncının düzenlenmesi, yeni kırmızı kan hücrelerinin yapılması ve kemiklerin daha sağlıklı olmasında da yardımcıdırlar.

BÖBREK HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çabuk yorulma, bulantı, kusma

İdrarda meydana gelen değişiklik (Kanlı, çay rengi, köpüksü olması)

İdrar yapma alışkanlığında değişimler (Miktarda artma ya da azalma, idrara sıkışma, idrar yaparken yanma hissi, gece idrara çıkma)

Ayak bilekleri, el ve yüzde şişme

Yüksek kan basıncı

Nefes darlığı, nefes almada zorluk

Tat almada bozukluk, kötü kokulu nefes