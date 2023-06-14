Uzmanından ailelere karne ve tatil uyarısı

Psikolog Begüm Özkaya, “Çocukların karneleri kötü olsa bile tatilin bir kısmında dinlenmeliler” diyerek uyarılarda bulundu.

Uzmanından ailelere karne ve tatil uyarısı

Editör: Erkavim Yıldırım

Psikolog Begüm Özkaya, yaklaşan karne dönemi öncesi velilere önemli tavsiyelere bulundu.

Psikolog Begüm Özkaya, kötü karnenin tek sorumlusunun öğrenciler olmadığını belirterek, çocukların karneleri kötü olsa bile tatilin bir kısmında dinlenmeleri gerektiğini dile getirdi.

Psikolog Begüm Özkaya’nın tavsiyeleri şu şekilde:

“Kötü notların nedenleri araştırılmalı. Anne ve baba olarak çocuğunuza vereceğiniz tepkiler çocuğun diğer öğrenmelerini de etkileyecektir. Çocukların karneleri kötü olsa bile tatilin bir kısmında dinlenmeliler”

KARNE VE TATİL

Çocuk ve ergen yaşına uygun yeni bilgiler öğrenmek ve beceriler kazanmak için okula gider. Bu çocukların anne ya da babaları gibi ev dışında geçirdikleri bir zaman bölümüdür. Nasıl ki büyükler evi geçindirmek için çalışıyorlarsa, çocuk ve ergenler de bir iş olarak okula gitmekte ve öğrenmektedirler. Bu nedenle okul bilgi edinilen bir kaynak olması yanında çocuğun kendisi ve çevresi ile uyum becerilerini kazanacağı bir yerdir.

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