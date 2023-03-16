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Uzmanından aşırı tuz tüketimi uyarısı

Doç. Dr. Emrah Bayam, 14-20 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftası dolayısıyla aşırı tuz tüketiminin zararları konusunda bilgi verdi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 11:48
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Uzmanından aşırı tuz tüketimi uyarısı

Uzmanından aşırı tuz tüketimi uyarısı
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Kardiyoloji Uzmanı Bayam, “Fazla tuz kullanımı başta hipertansiyon olmak üzere kalp hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve böbrek yetmezliği gibi sorunları beraberinde getiriyor” sözlerini kullandı.

14-20 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftası dolayısıyla tuz kullanımına ilişkin uyarılarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Bayam, Türkiye’de tuz kullanım miktarının normale oranla yüksek olduğunu belirterek özellikle yemeklerde ve ekmekte kullanılan tuz miktarına dikkat çekti.

“TUZA ALTERNATİF OLARAK KULLANABİLECEĞİMİZ BİRÇOK ÜRÜN MEVCUT”

Doç. Dr. Emrah Bayam, Türkiye’de tuz kullanım oranının yüksek olduğunu vurguladı.

Bayam, “Günlük tuz tüketimi, Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmalarına göre günlük olarak 5 gram olmalıdır. Türkiye'deki tuz tüketimi belirlenen bu rakamın çok üzerinde. Mevcut durumda Türkiye'de ortalama tuz tüketimi 15 gram seviyelerinde. Öncelikle yemeğe atılan tuz miktarının azaltılması gerekiyor. Türk toplumunda yemeğe atılan tuzun yanı sıra ekmek tüketimine bağlı olarak da tuz kullanımı oldukça yüksek. Fazla tuz kullanımı başta hipertansiyon olmak üzere kalp hastalıkları, nörolojik hastalıklar, böbrek yetmezliği, Osteoporoz, mide rahatsızlıkları gibi birçok problemi beraberinde getiriyor. Bu sebeplerden dolayı tuz tüketimini en aza indirmek durumundayız. Tuza alternatif olarak kullanabileceğimiz birçok ürün de mevcut. Baharat, limon ya da sarımsağı alternatif olarak kullanabiliriz. Diğer yandan tuz kısıtlamasına gidildiğinde iyot eksikliği de oluşabiliyor. Bunu da giderebilmek adına deniz ürünleri ve süt ürünlerini tüketmekte de fayda var” sözlerini kullandı.

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