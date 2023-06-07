Profesörden gebelere çarpıntı uyarısı

İHA’nın haberine göre; Amerikan Kalp ve Aritmi Dernekleri tarafından hazırlanan “Gebelerde Kalp Çarpıntıları” kılavuzu, Amerika Birleşik Devletleri’nin New Orleans kentindeki uluslararası kongrede (HRS 2023) sunulduğu bildirildi.

Kılavuz yazarları arasında yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, kongrede 3 ABD’li bilim adamı ile birlikte kılavuzun sunumunu yaptı.

“YAKMA/DONDURMA İŞLEMLERİ YAPABİLİYORUZ”

Konuşmasında, gebelerdeki çarpıntıların önemli bir bölümünün normal olabileceğini ancak bazı durumlarda kalp ritim bozukluğu gerçekleşebildiğine dikkat çeken Görenek şunları belirtti:

“Gebelerde zaman zaman çarpıntı problemi olabilmektedir. Bu çarpıntıların önemli bir kısmı hamileliğin normal seyri sırasında olabilecek, kötü neticeler vermeyen çarpıntılardır. Ancak bazen daha ciddi ve önem verilmesi gereken ritim bozuklukları da gelişebilmektedir. Bu tür çarpıntıların bir kısmı kalbin kulakçıklarından kaynaklanan hızlı ritimler şeklindedir. Bu hastalarda gebeliğin haftasına ve çarpıntının türüne göre ilaç tedavilerinden yararlanabiliyor ya da ablasyon yani radyo dalgaları ile yakma/dondurma işlemleri yapabiliyoruz.”

“İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMALARI ŞARTTIR”

“Kalbin karıncıklarından kaynaklan çarpıntılar daha ciddi oluyor. Yukarıda bahsedilen tedavi yaklaşımlarına ilave olarak zaman zaman şoklama özelliğine sahip kalp pillerini de bu tür rahatsızlığı olan gebe hastalarda kullanmamız gerekebiliyor. Bazı durumlarda hastaların kalp hızı çok düşülebiliyor. Böyle bir durum varsa ve özellikle de bayılmalar oluyorsa kalp ritmini hızlandıran pilleri kullanabiliyoruz. Gebeler çok özel bir hasta popülasyonunda yer aldığı için tedavinin yönlendirilmesinde kardiyoloji ve kadın doğum hatta çocuk hekimlerinin iş birliği içinde çalışmaları şarttır”