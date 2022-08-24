Uzmanından hayat kurtaran öneri. Havuzun dışında kesinlikle bunu yapmayın

İHA’nın haberine göre; Ağustos ayının bunaltan sıcaklarından kurtulmak isteyenler serinlemek için çareyi havuzlarda arıyor fakat özellikle yaz aylarında, havuz suyu sebepli enfeksiyon oranları artıyor.

“ISLAK MAYO İLE OTURMAYIN”

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Can Polat Eyigün, kulak zarında delik olan kişilerde mikropların orta kulak iltihabına yol açabileceğini söyleyerek şunları dile getirdi:

“Bir diğer problem ise ıslak mayo ile uzun süre oturmak ürogenital enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Sonuç olarak havuz suyunun dezenfeksiyonundan emin olmadığımız havuzlara girilmemelidir. Islak mayo ile oturulmamalıdır”

“BOĞAZ AĞRISI, İSHAL, BULANTI VE KUSMA İLE SEYREDEN HASTALIKLARI GÖRÜLMEKTEDİR”

Prof. Dr. Can Polat Eyigün, havuz sularının dezenfekte edilerek kullanıldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Eğer yeterince dikkat edilmez ise hasta veya taşıyıcı insanlardan suya karışan bakteri, virüs ve parazit gibi etkenler sağlam insanları hasta edebilmektedir. Boğaz ağrısı, ishal, bulantı ve kusma ile seyreden hastalıkları görülmektedir”

