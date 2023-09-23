Uzmanından işitme kaybı ve gürültü ortam uyarısı

Editör: Erkavim Yıldırım

Kulak Burun Boğaz(KBB) Uzmanı Opr. Dr. Yunus Karadavut, 19-25 Eylül İşitme Engelliler Haftası nedeniyle işitme sorunları hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) işitme kaybına yol açan faktörlerin yüzde 50 sinin önlenebilir olduğunu bildirdiğini belirten Kulak Burun Boğaz(KBB) Uzmanı Opr. Dr. Yunus Karadavut, “İşitme kaybının önlenmesi için aşırı gürültülü ortamlardan kaçınılması önerilmektedir” sözlerini kullandı.

Engelliliğin; normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamaması olarak tanımlandığını belirten Kulak Burun Boğaz Kliniği’nden Opr. Dr. Yunus Karadavut, “Engellilik; farklı nedenlere bağlı olarak zihinsel, görme, işitme ve konuşma, ortopedik ve süreğen engelli olmak üzere beş temel başlıktan oluşmaktadır” diye konuştu.

İŞİTME KAYBI NEDİR?

Başta kulak olmak üzere, işitme ile ilgili yapı ve yolların anatomik(tümör, enfeksiyon), fizyolojik(sıvı, elektrolit), fiziksel (yüksek ses, basınç değişimi) kimyasal (ilaçlar) sebeplerle etkilenerek fonksiyonlarının bozulması ile karakterize durumdur. Daha çok ileri yaş grubundaki bireyler ile yüksek ve gürültülü seslere maruz kalanlarda rastlanır. Bununla birlikte her yaş grubunda görülebilir. İşitme kaybı, sesleri duymada kısmi yahut tamamen kayıpla seyredebilen bir tıbbi rahatsızlıktır.

İŞİTME KAYBI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Telefon konuşmaları sırasında karşı tarafı duymakta güçlük çekmek

-İki ya da daha fazla kişiyle sohbet ederken söylenenleri takip etmekte sıkıntı yaşamak

-İletişim kurulan bireylerden, sık sık söylediği şeyleri tekrar etmesini ya da daha yüksek sesle konuşmasını istemek

-Ünsüz harfleri çıkarırken sorun yaşamak

-Film izlerken ya da müzik dinlerken sesi başkalarını rahatsız edecek seviyede açma ihtiyacı ve buna bağlı çevreden şikâyet almak

-Çoğu kişinin mırıldanarak boğuk bir sesle konuştuğunu düşünmeye başlamak

-Kalabalık ortamlarda, arka fonda gürültü olan yerlerde sesleri net algılayamamak

-Özellikle kadın ve çocuklar konuştuğunda anlamakta daha fazla zorluk çekmek

-İletişim problemi yaşamamak için bazı sosyal ortamlardan kaçınma davranışı