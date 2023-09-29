Uzmanından kalp hastalarına karşı kritik uyarı

Uzmanından kalp hastalarına karşı uyarısında, “Hareketsiz bir hayattan kurtulmak gerekiyor” sözlerini kullandı.

KAYNAK: İHA
Uzmanından kalp hastalarına karşı kritik uyarı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Samet Yılmaz, kalp ve damar hastalıklarına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Samet Yılmaz, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yılmaz, “Dünya Kalp Günü yaklaşık 20 yıldır Dünya Kalp Federasyonu ve bağlı kuruluşlar tarafından kardiyovasküler hastalıklar hakkında farkındalık oluşturmak için kutlanan bir gün. Dünyada ve Türkiye’de kardiyovasküler hastalıklar en sık ölüm nedenleri arasında. Bugünün amacı kardiyovasküler hastalıklar farkındalığını oluşturmak, sağlık okur yazarlığıyla hakkında insanların farkından arttırmak için kutlanıyor. Kardiyovasküler hastalıklar hem kalp damar hastalıkları, inme, bacak damar hastalıkları gibi hastalıkları kapsıyor ve böyle durumlardan korunmak için insanların öncelikle beslenme tarzlarını, hayat tarzlarını değiştirmeleri gerekiyor. Hareketsiz bir hayattan kurtulmaları gerekiyor. Tütün ve alkol gibi kötü alışkanlıkları sıfırlandırmaları gerekiyor. Diyet konusunda korunma konusunda Akdeniz tarzı bir beslenme şeklinin önemli olduğu vurgulanıyor böyle durumlarda. Balık, doğmuş yağlardan fakir zeytinyağı, kuruyemiş, sebze, meyve ağırlıklı beslenme anlamına geliyor” dedi.

Hipertansiyon, ailevi ve stres gibi faktörlerin de kalp damar hastalıklarında etken olduğuna vurgu yapan Dr. Samet Yılmaz; “Hipertansiyon, kolesterol düzeyleri, kan şekerini takip ederek risk faktörlerini değiştirmemiz mümkün. Ailevi yatkınlığı olan kalp damar hastalıklarında bunu değiştirme şansımız yok ama değiştirebileceğimiz risk faktörleri var. Özellikle alkol, sigara tüketimi, kötü beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz hayat tarzından kurtulmak gerekiyor” diye konuştu.

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