Uzmanından kanser hastalarına kritik şeker uyarısı

Kanser ve beslenme ilişkisi üzerine bilgiler veren Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Cihan, kemoterapi tedavisi gören kanserli hastaların yanlış bilgilendirilmeye maruz kalabildiklerini söyledi.

Prof. Dr. Cihan, “Kemoterapi hastalarına, konunun uzmanı olmayan ‘üst komşu, yan komşu’ gibi kişiler tarafından, sağdan soldan duydukları bilgilerle öneriler sunulabiliyor. Bu önerilerden biri de şekerin tamamen yasaklanması. Oysa kanser hastaları şeker yiyebilir. İştahsızlık ve zayıflama yaşayan hastalar için şeker bir enerji kaynağıdır” dedi.

Prof. Dr. Cihan, kanser oluşumunun yüzde 10’unun genetik, yüzde 90’ının ise çevresel faktörlere bağlı olduğunu ifade etti.

“Beslenme alışkanlığımızda yer alan bazı gıdalar ve bunların pişirilme şekilleri, kansere neden olan çevresel faktörler arasındadır. Beslenme alışkanlığı bölgeler arasında değişiklik gösterdiği için, ülkemizde ve dünyada kanser türleri de bölgesel olarak farklılık gösterebilir." diyen Prof. Dr. Cihan şunları dile getirdi:

"Mesela, ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ateşe direkt maruz bırakılarak pişirilen et tüketiminin çok olması nedeniyle yemek borusu ve mide kanserleri daha yaygındır. Batı bölgelerimizde ise Ege ve Akdeniz mutfağı hakim olduğu için sindirim sistemi kanserleri daha seyrektir"