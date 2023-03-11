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Uzmanından korkutan böbrek hastaları açıklaması

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet Bilge, Türkiye'de 20 kişiden birinin ileri evre böbrek hastası olduğunu belirterek, önemli uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 12:45
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Uzmanından korkutan böbrek hastaları açıklaması

Uzmanından korkutan böbrek hastaları açıklaması
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İHA’nın haberine göre; Dünya Böbrek Günü dolayısıyla bir açıklama yapan İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet Bilge, böbrek hastalığının hem ülkemizde hem de dünyada yaygın bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

Ülkemizde 6 kişiden 1’inin böbrek hastası ve neredeyse 20 kişiden 1 kişinin de ileri evre böbrek hastası olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Ahmet Bilge, oranın büyüklüğüne dikkat çekerek, toplumu böbrek sağlığına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

BÖBREK SAĞLIĞINIZ İÇİN BU TAVSİYELERİ DİKKATE ALMANIZ ÖNEMLİ

Vücudun filtresi diyebileceğimiz böbreğin kandaki atık maddeleri süzdüğünü ve hayati bir öneme sahip olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ahmet Bilge, böbrek sağlığı için bazı tavsiyelerde bulundu.

Böbrek hastalığının birçok hastalığın, özellikle hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkların kontrolsüz seyretmesinin bir sonucu olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Bilge, “Önemli olan mevcut hastalığın kontrolünü sağlayarak böbrek hastalığının oluşmasını ve ilerlemesini engellemektir. Bu amaçla gereği kadar sıvı tüketilmeli, gerekmedikçe ağrı kesici ve ilaç kullanımı kısıtlanmalı ve hastalığın düzenli kontrolü sağlanmalıdır. Her şeyde olduğu gibi böbrek sağlığı için de hareket çok önemli. Düzenli egzersiz yapılmalı, dengeli beslenmeli ve özellikle tuz tüketimi kontrollü olmalıdır. Sigara ve alkolden uzak durulmalıdır” ifadelerini kullandı.

“BÖBREK HASTALIĞI BELİRTİLERİNİ GÖZDEN KAÇIRMAYIN”

Uzm. Dr. Ahmet Bilge, böbrek hastalığının belirtilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyerek; kendinizi normalden fazla yorgun hissediyorsanız, bulantı ve kusma varsa, sık idrara çıkma, idrarda kan görme, uykusuzluk, tat almada değişiklik, el, ayak ve yüzde şişlik, ciltte kuruluk ve döküntü varsa doktora başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi. Belirtiler doğrultusunda hastaya hızlı bir şekilde müdahale edilmesinin önemine vurgu yapan Uzm. Dr. Bilge, aksi takdirde hastalığın ilerleyerek böbrek yetmezliği ile sonuçlanabileceğini söyledi.

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