Uzmanından kritik kediler ve uyuz uyarıları

Türkiye’de uyuz hastalığı son dönemde artış gösterdi. Hijyen koşullarının yeterli olmaması nedeniyle salgın haline gelen bu hastalık, bazı vatandaşlar tarafından hayvanlardan bulaştığı düşünülüyor.

Veteriner hekim Tuğçe Kara ise, insanlarda görülen uyuzun çoğunlukla hayvanlara geçmediğini ve sadece 1 tür uyuzun hayvanlardan insanlara bulaşabildiğini ifade etti.

Kara, evcil hayvanlarda 3 ayda bir yapılması gereken iç-dış parazit tedavisine daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Kara, evcil hayvanlarda 3 ayda bir rutin olarak uygulanması gereken iç-dış parazit tedavisinin önemli olduğunu ve hayvanların uyuz hastalığı konusunda suçlanmaması gerektiğini vurguladı.

“SADECE 1 TÜR UYUZ HAYVANLARDAN İNSANLARA BULAŞIYOR”

Tuğçe Kara, uyuz salgını hakkında hayvan sahiplerine çok endişelenmemelerini tavsiye etti.

İnsanlarda görülen uyuzun genellikle hayvanlara bulaşmadığını anlatan Kara, “Çok endişelenmeye gerek yok. Biz zaten evcil hayvanlara 3 ayda bir iç-dış parazit tedavisi yapılmasını öneriyoruz. Bunu düzenli yaptıranlar ve hayvanlarımız bu sorunlarla karşılaşmıyor. Ama hayvanda herhangi bir yara, leke ya da tüy dökülmesi olursa mutlaka kliniğe getirilip kontrol edilmesi lazım. Vatandaşların kendilerine sormalarını istiyorum, 3 ayda bir iç-dış parazit tedavisi yaptırmayanlar bu konuda dikkatli olsunlar. Toplumda yanlış bir algı var, sanki tüm uyuzlar hayvanlardan geçiyor gibi. Oysa bu tam tersi. Hayvanlardan insanlara bulaşabilen sadece 1 tane uyuz var, ona da ‘Sarcoptes’ diyoruz” dedi.

“İNSANLARDAKİ UYUZUN NEDENİ HİJYENE UYMAMAK”

Hayvanlarda sıkça ‘Demodeks’ ve ‘Kulak uyuzu’ ile sadece köpeklerde ve kedilerde görülen türlerle karşılaştıklarını söyleyen Kara, “Bunlar insanlara geçmiyor. Sadece 1 tür uyuz insanlara geçebiliyor ve o da çok yaygın değil. İnsanlardaki uyuzun artmasının temel nedeni, insanların birbirleriyle teması ve hijyen kurallarına uymamaları. Tabii bunu doktorlar daha iyi açıklar ama ben hayvanlar açısından olan kısmını söyleyeyim, hayvanlardan insana çok yoğun bir bulaşma yok. Evcil hayvanda uyuz varsa da veteriner hekim tarafından muayene edilmesini öneriyoruz. Kesinlikle bulaşmaz demiyoruz, bulaşan bir türü var. Ama çok endişelenmeye gerek yok, tedavisi hem insanlar hem de hayvanlar için çok zor olmuyor. Sonuçta öldürücü ya da çaresiz bir hastalık değil. Birkaç ilaçla iyileştirebiliyoruz. İnsanlardaki uyuzun asıl sebebi hayvanlar değil. Bu yüzden hayvanları suçlamayalım” diye konuştu.