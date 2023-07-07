Uzmanından gebelik ve kızamık açıklaması

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Önder Sakin, “Gebelik döneminde geçirilen kızamık erken doğuma yol açmaz” diyerek uyarılarda bulundu.

Uzmanından gebelik ve kızamık açıklaması

Editör: Murat Öztürk

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Önder Sakin, çocuk sahibi olmak için gün sayan anne-baba adaylarının hamilelik döneminde yaşanabilecek kızamığın bebeğin sağlığını etkileyip etkilemeyeceği konusunda tedirginlik yaşadığını belirterek “Gebelik döneminde geçirilen kızamık erken doğum, düşük veya bebekte herhangi bir sağlık sorununa yol açmaz” dedi.

Bahçeci Tüp Bebek doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Önder Sakin, “Kızamık, damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık olduğu için öksürme ve hapşırma ile virüsün bulaşma riskine karşılık anne adayları kalabalık ortamlarda mutlaka maske kullanmalı ve mümkün olduğunca yakın temastan uzak durmalı” şeklinde uyarılarda bulundu.

KIZAMIK NEDİR?

Kızamık virüsü ile meydana gelen akut, döküntülü bir enfeksiyon hastalığıdır. Hava damlacıkları yoluyla kişiden kişiye geçen oldukça bulaşıcı bir enfeksiyondur. Virüsün kuluçka dönemi 10-14 gündür. Şikayetler başlamadan önceki iki gün ile döküntü başladıktan sonraki dört gün en bulaşıcı dönemdir. Bir kez geçirildiğinde hayat boyu bağışıklık bırakır.

KIZAMIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

1-3. günler arası: Hafif veya yüksek ateş, kuru öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık. Üst azı dişlerinin yanındaki dişetlerinde ve yanak içinde beliren, küçük beyaz noktalar (Koplik lekeleri) kızamık için tanı koydurucudur.

4-8. günler arası: Yüksek ateş (39o -40oC), karakteristik döküntü. Döküntü, kulak arkasından başlayarak yüze, oradan gövdeye ve daha sonra da kol ve bacaklara yayılır. Bir süre sonra aynı sırayı izleyerek solar ve yerinde geçici bir renk değişikliği bırakabilir.

Göz konjunktivası iltihabı (konjunktivit) görülebilir. Gözler ışığa karşı hassaslaşır.

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