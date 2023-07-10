Uzmanlardan kızamık aşısıyla ilgili kritik uyarılar

Son günlerde yayılan kızamıkla ilgili uzmanlardan aşı uyarısı geldi. Uzmanlardan kızamık aşısıyla ilgili kritik uyarılar geldi.

Uzmanlardan kızamık aşısıyla ilgili kritik uyarılar

DHA’nın haberine göre; Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, kendilerine başvuran bazı hastaların kızamık aşısından kaçındığını söyledi.

Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, “Kızamık 10 çocuktan birini maalesef öldürüyor. Bize gelen hastalarda ‘Eşim izin vermiyor’ söylemlerini çok duyuyoruz. Gebelerde ve bebeklerde aşılama çok önemli. Aşı karşıtlığını ben cinayetle eş değer buluyorum. Maalesef artan bir aşı karşıtlığı trendini son yıllarda Türkiye’de görüyoruz. Devletimiz aşı konusunda üzerine düşeni yapıyor. Vatandaşlarımızı da aşı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” sözlerini kullandı.

Dr. Atakan, “Kızamık 10 çocuktan birini maalesef öldürüyor. Bazısında ise ömür boyu süren aksamalar bırakıyor. Hamilelik sırasında geçirilen kızamıkla birçok bebeğimiz ömür boyu sıkıntılar çekebiliyor. Kızamık aşısında gebelere yaptığımız çok güvenilir aşılarımız var. Devletimiz sürekli aşıları temin ediyor. Hocalarımız da medya aracılığı ile aşı konusunda bilgilendirme yapıyor. Aşı karşıtlığını ben cinayetle eş değer buluyorum. Artan bir aşı trendi karşıtlığını son yıllarda Türkiye’de görüyoruz. Bu bizim ile toplumumuz sağlığımız tehdit eden bir olay. Toplumsal bağışıklık dediğimiz olay, aşı olmuş çocuklarımızı daha etkileyebiliyor. Aşıyı ne kadar çok yaparsak bağışıklığımız artar. Aşı olmasaydı insan ömrü bu kadar uzamazdı. Bu bizim bir gerçeğimiz” ifadelerini kullandı.

“BAZI HASTALAR 'EŞİM İZİN VERMİYOR' DİYOR”

Dr. Atakan , “Bize gelen hastalarda 'Eşim izin vermiyor' söylemlerini çok duyuyoruz. Gebelerde ve bebeklerde aşılama çok önemli. Bilim insanlarının yaptığı ileriye dönük bir araştırma var. Türkiye’de şu anda aşılama olmasa bu rakam kesinlikle abartı değil 2 milyon kişi 1 yılda etkilenir. Bunun bir kısmı ölür, bir kısmı ise sakat kalır. Bu derece ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Devletimiz de aşı konusunda üzerine düşeni yapıyor. Vatandaşlarımızı aşı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu olay tüm toplumumuz etkiliyor” sözlerini kullandı.

“KIZAMIK VAKALARINDAKİ ARTIŞIN EN ÖNEMLİ SEBEBİ AŞI KARŞITLIĞI”

Son dönemde kızamık vakalarında artış gözlemlendiğini ve bu durumun ‘kızamık salgını’ iddialarını da beraberinde getirdiğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Savaş Vural, “Kızamık vakalarındaki artışın en önemli sebebinin aşı karşıtlığı” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Kızamık ve Kızamıkçık raporuna göre Türkiye, son bir yılda görülen 457 kızamık vakası ile Rusya ve Tacikistan’ın ardından hastalığın en çok görüldüğü 3’üncü ülke oldu. Bu 457 kızamık vakasının 343’ünün 2023 yılı ocak ve şubat aylarına ait olduğu bildirildi. Kızamık komplikasyonları ve ölüm açısından en riskli grubun 5 yaş altı olduğunu ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Savaş Vural, “1 yaş altı vakaların neredeyse tümü, 1-4 yaş aralığındaki çocukların ise yarısından fazlasının aşısız olduğu ortaya çıktı” diye konuştu.

“KIZAMIK HAFİFE ALINMAMALI”

Ocak, şubat ve mart aylarında Türkiye’de kızamık vakaları artış gösterdiğini belirten Dr. Vural, “Vakaların yeniden arttığı bu dönemde hastalığa ve sonuçlarına bakıldığında artışın asıl nedeni korona virüs salgını ile artan aşı karşıtlığı ve düzensiz göç. Kızamık hafife alınmamalı, ölümcül ve yoğun bakıma yatırılma gerektirebilen bir hastalık. Hatta kızamık geçiren bir kişide kalıcı hasar da oluşabilir. Her yaşta görülebilen bir hastalık ama en çok çocuklarda görülüyor. Eksik aşılı veya aşılanmamış yetişkinlere de çocuklar aracılığıyla bulaşıyor. Günümüzde kızamığın yayılmasının en önemli sebebinin aşı karşıtlığı olduğu söylenebilir” ifadelerini kullandı.

“YETİŞKİN BİRİ HİÇ AŞILANMADIYSA BİRER AY ARAYLA AŞI YAPTIRABİLİR”

1 ve 4 yaşlarında olunan kızamık aşılarının büyük oranda koruyuculuk sağladığını ancak yine de hastalıkla karşılaşılabileceğini ifade eden Dr. Vural, “Eğer yetişkin biri hiç aşılanmadıysa birer ay arayla kızamık aşısı yaptırabilir. Kızamık vakalarının özellikle büyük şehirlerde arttığı ancak şu an salgın alarmı niteliğinde olmadığı söyleniyor. Ancak aşılama yapılmazsa tehlike kapıda. Korona virüs salgınından sonra artan aşı karşıtlığı, veri eksikliği ve düzensiz göç salgın hastalıkların yayılmasına neden oluyor. Ocak ayından bu yana artan kızamık vakaları, aşılama konuşunsa ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor” diye konuştu.

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