Obezite en çok hangi bölgeye zarar verir.

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Obezite en çok hangi bölgeye zarar verir.
İşte obezitenin vücudumuzda en fazla zarar verdiği bölge ve ayrıntılı bilgiler...

Obezite, kireçlenme nedeniyle diz protezi gereken hastaların yaş ortalamasını düşürüyor. Avustralya’da yapılan bir araştırma, obez hastaların, normal kilolu hastalara göre daha genç yaşta diz protezi ameliyatı olmak zorunda kaldığını gösterdi.

EurekAlert’in haberine göre, Queensland Üniversitesi’nden bilim insanları, Avustralya İstatistik Bürosu’nun 2017-2018 Ulusal Sağlık Araştırması verilerini, Avustralya Ortopedi Birliği’nin verileriyle karşılaştırdı. Araştırmaya göre, kireçlenme nedeniyle diz protezi takılan 56 bin 217 Avustralyalı hastanın yüzde 57,7’si obezdi.

OBEZİTE, DİZ PROTEZİ AMELİYATLARINI ERKENLEŞTİRİYOR

Obez hastaların, normal kilolu hastalara göre diz protezi ameliyatı olma ihtimali ortalama 7 kat daha fazlaydı. Ayrıca, obez hastaların, normal kilolu hastalara göre diz protezi ameliyatı oldukları yaş ortalama 7 yaş daha düşüktü. 55-64 yaş arası obez kadınların, normal kilolu kadınlara göre diz protezi ameliyatı olma olasılığı 17,3 kat, obez erkeklerin ise 5,8 kat daha fazlaydı. Araştırmanın sonuçları ANZ Journal of Surgery dergisinde yayınlandı.

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