Uzmanından kritik uyarı. Deprem sonrası o hastalıkla ilgili şikâyetlerde artış yaşanıyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Terane Abbaslı Yılmaz, vertigo hastalığının artış gösterdiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Uzmanından kritik uyarı. Deprem sonrası o hastalıkla ilgili şikâyetlerde artış yaşanıyor

İHA’nın haberine göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Siirt’te çok sayıda kişi baş dönmesi ve deprem oluyor gibi hissetme şikayetleriyle hastanelere başvurduğu bildirildi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Terane Abbaslı Yılmaz, bu şikayetlerin vertigoya işaret ettiğini söyledi.

Dr. Yılmaz, psikolojik nedenlerle ve stres etkisiyle baş dönmesi ya da salınım sonrası aktifleşen vertigo artışları da olabileceğini kaydetti.

aw897540-01.jpg

aw897540-02.jpg

Son aylarda başvuruların artmasındaki sebebin deprem kaynaklı olduğunu belirten Dr. Yılmaz şunları belirtti:

"Son dönemlerde özellikle deprem sonrası vertigo vakalarında bir artış izliyoruz. Vertigo aslında bir hastalık değil semptomdur. Bu başlık altında birtakım hastalıkları incelememiz mümkündür. Bunlardan biri de beyin inmelerinde gördüğümüz birtakım vertigo vakalardır. Aynı zamanda daha sık rastladığımız pozisyonel vertigo daha çok kulak kristallerin yer değiştirmesi sonucu izliyoruz fakat bunların hepsi özellikle belirli pozisyonel vertigolarda tedaviye iyi yanıt ile hastanın genel durumunda bir iyileşme izliyoruz. Özellikle fobik postereler vertigolarda her şeye rağmen tedaviye rağmen hastanın şikayetlerinin uzun süre sürdüğünün, dengesizlik şikayetlerinin devam etmesini izlemekteyiz. Bu hastalıklar özellikle hastanın anksiyete, kaygı durumu bozukluklarının tedavi sonrası genel durumlarında toparlamak mümkündür. Vertigonun tedavisi aslında ilaç ve manerli bir tedavidir. Genellikle bunlarda iyi yanıt izliyoruz. Fakat vertigoların klinik seyrinde tekrarlama mümkündür. Özellikle üst solunum enfeksiyonları ve kulak enfeksiyonları sonrası vertigolarda tekrarlama izlemekteyiz"

Öne Çıkanlar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Son Haberler
Uzmanından sağlıklı yaşam için kişisel bakım uyarısı Sağlık
Uzmanından sağlıklı yaşam için kişisel bakım uyarısı
Trabzon’da dolu yağdı vatandaş sığınacak yer aradı Güncel
Trabzon’da dolu yağdı vatandaş sığınacak yer aradı
Polisin şok tabancasıyla yaraladığı kadın öldü Dünya
Polisin şok tabancasıyla yaraladığı kadın öldü
Şarkıcı Seçil Çiftçi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak. Eski sevgilisini kilotlu çorapla boğarak öldürmüştü Magazin
Şarkıcı Seçil Çiftçi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak. Eski sevgilisini kilotlu çorapla boğarak öldürmüştü
Süleyman Soylu seçim otobüsüyle hastane yolunu tıkadı. İtiraz edenlere kızdı. Kaymakamı da yanına çağırıp azarladı Güncel
Süleyman Soylu seçim otobüsüyle hastane yolunu tıkadı. İtiraz edenlere kızdı. Kaymakamı da yanına çağırıp azarladı
Ezgi Mola hamile olduğunu açıkladı. Üç hafta önce evlenmişti Magazin
Ezgi Mola hamile olduğunu açıkladı. Üç hafta önce evlenmişti
Akhisar'da Duman rüzgarı esti Magazin
Akhisar'da Duman rüzgarı esti