Uzmanından öğrenci ve ebeveynlere uyarı. Bu ürünlerden uzak durun. Kanser saçıyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Çağdaş Koç, renkli ve kokulu ürünlerin içerisinde alerji yapan ve kanserojen maddelerin bulunabileceğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Uzmanından öğrenci ve ebeveynlere uyarı. Bu ürünlerden uzak durun. Kanser saçıyor

Okulların açılmasıyla birlikte kırtasiye alışverişlerinde yoğunluk yaşanırken Dermatoloji Uzmanı Dr. Çağdaş Koç; öğrenci ve ebeveynleri sağlıklı ürünlerin kullanılması konusunda uyardı.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Çağdaş Koç, “Mutlaka ürünlerin üzerinde 'CE' ve 'TSE' sertifikası bulunması gerekiyor. Çok renkli, kokulu ürünlerden mümkün olduğu kadar uzak durmamız gerekiyor. Sade ürünler tercih edilmeli” dedi.

Nikel alerjileri sık rastladıklarını ve bazı yöntemlerle tedavi edilebildiğini aktaran Koç, “Kırtasiye malzemeleri tabii ki önemli, alerji yapabiliyorlar. Metal, nikel alerjilerimiz var. Toplumda en sık gördüğümüz nikel alerjisi. Bunlar; makasta, pergelde, kalemtıraş, zımba gibi metal içerikli ürünlerde olabiliyor. Bunlara bağlı alerjilerde; elde su dolu küçük küçük kabarcıklar, batma, yanma, acıma hissine neden oluyor. Bunların tedavisinde kortizon, kremler ve alerji ilaçları veriyoruz, bunlarla rahatlatabiliyoruz” dedi.

ÜRÜNLERİ ALIRKEN DİKKAT

Bazı kırtasiye ürünlerinde kanserojen maddelerin bulunabileceğini, bu yüzden renkli ve kokulu ürünler yerine sade ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Dr. Çağdaş Koç, “Bir de kanserojen olan malzemeler var. Bunların temasıyla birlikte deriden emilip kötü reaksiyonlara neden olabiliyor. Biz bu ürünleri istemiyoruz. Ürünleri alırken üzerlerinde mutlaka 'CE' ve 'TSE' işaretlerinden birisinin bulunması çok önemli. Ürünleri alırken bunlara dikkat edelim. Okul çantaları, kalem kutuları, beslenme çantaları, mataraların içerisinde azoboyaları çok kullanılıyor. Azoboyaları çok ucuz ve temini kolay bir ürün. O yüzden kırtasiye malzemelerinin içerisine giriyor. Oyun hamurlarına, pastel boyalara, sulu boyalara giriyor. En kötü özelliği temas alerjisi yapıyor ama bir de kanserojen özelliği var. En çok korktuğumuz da o. Azoboyaları ürünlerin üzerinde renk veriyor. Canlı, parlak, ışıltılı renkler veriyor. O yüzden bu tarz ürünleri alırken çok renkli ürünlerden mümkün olduğu kadar uzak duralım. Eskiden kullandığımız kokulu silgiler vardı, çok güzel kokardı. Artık çok şükür bunlar yasaklandı. İçindeki maddenin madde bağımlılığı yapıcı etkisi var. Bu tarz ürünleri kullanmak istemiyoruz. Bunların olmadığını bilmek için mutlaka ürünlerin üzerinde 'CE' ve 'TSE' sertifikası bulunması gerekiyor. Çok renkli, kokulu ürünlerden mümkün olduğu kadar uzak durmamız gerekiyor. Sade ürünler tercih edilmeli” ifadelerini kullandı.

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