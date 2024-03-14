Oruç tutanları gün boyu susatmayan sahur tarifleri ortaya çıktı

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dilem İrkin Koçan, lif ve protein açısından zengin olan “Meyveli Yulaf Lapası ve Ekmek Üstü Avokadolu Poşe Yumurta” tariflerinin sahur için mükemmel bir tercih olduğunu ifade etti.

Koçan, oruç sırasında hissedilen susuzluk ve açlık hissine karşı sahurda tüketilen besinlerin önemine dikkat çekti.

Sahurda farklı bir şeyler denemek isteyenler için yulaf ve meyve kombinasyonunun iyi bir alternatif olabileceğini belirtti.

Aşçılık bölümü Öğretim Görevlisi Şef Serap Türkel Özbayraktar da, diyetisyenin tavsiyelerine uygun olarak oruç tutarken susuzluk hissini azaltacak ve tokluk sağlayacak alternatif sahur atıştırmalıkları hazırladı.

“Meyveli Yulaf Lapası ve Ekmek Üstü Avokadolu Poşe Yumurta” tariflerini hazırlayan Özbayraktar, bu tariflerin nasıl yapıldığını adım adım açıkladı.

MEYVELİ YULAF LAPASI TARİFİ VE YAPILIŞI:

Serap Türkel Özbayraktar tarafından verilen sahura özel Meyveli Yulaf Lapası tarifinde kullanılan malzemeler ve yapılış aşamaları şöyle:

Malzemeler:

- 4 yemek kaşığı yulaf

- 1 su bardağı süt

- Üzeri için:

- Çilek

- Frambuaz

- Muz

- Kaju

- Antep fıstığı

Yapılışı:

1. Süt ve yulafı bir tencereye koyun ve kısık ateşte 6-8 dakika boyunca kıvam alana kadar pişirin.

2. Pişen yulafı bir tabağa alın.

3. Üzerine taze meyveler ve kuruyemişler ekleyerek servis yapın.

AVOKADO VE POŞE YUMURTALI EKMEK TARİFİ

Serap Türkel Özbayraktar tarafından verilen avokado ve poşe yumurtalı ekmek tarifinin malzemeleri ve hazırlanışı aşağıdaki gibidir:

MALZEMELER:

- 1 adet yumurta

- 1 adet avokado

- Akdeniz yeşillikleri

- Beyaz peynir

- Çörek otu

HAZIRLANIŞI:

Ekmek kızartılıp, beyaz peynir dilimlenir ve çörek otu ile harmanlanır. Hazırlanan peynirli karışım, kızarmış ekmeğin üzerine yayılır. Daha sonra üzerine Akdeniz yeşillikleri ve dilimlenmiş avokado eklenir. Sirkeli suda pişirilen poşe yumurta da ilave edildikten sonra, bu lezzetli kahvaltıyı sıcak olarak servis edebilirsiniz.

KIRMIZI MEYVELERİN ANTİOKSİDAN GÜCÜ

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dilem İrkin Koçan, yoğurt ve yulafın karışımının da sağlıklı bir seçenek olduğunu belirtiyor. Yoğurt, protein ve probiyotik açısından zenginken, yulaf lif bakımından zengin olup tokluk hissi verir. Meyvelerle desteklenen bu karışım, kan şekerini dengeler ve kırmızı meyveler sayesinde antioksidan faydalar sağlar. Ayrıca, sebzeli omletler de sağlıklı bir kahvaltı alternatifi olabilir. Avokado gibi yağ içeriği yüksek besinler, yumurta ile birlikte tüketildiğinde tokluk sağlar ve bağışıklık sistemini destekler. Eğer kardiyovasküler veya kolesterol problemleri varsa, bu tür besinler faydalı olabilir.

TUZLU YİYECEKLERDEN KAÇININ

Dilem İrkin Koçan, sahurun gün boyu tok tutacak en önemli öğün olduğunu vurguluyor ve protein kaynağı olarak yumurtanın önemine dikkat çekiyor. Sahurda tüketilecek peynirin mümkün olduğunca tuzsuz olması gerektiğini, çünkü tuzlu yiyeceklerin susuzluk hissini artıracağını belirtiyor. Zeytin gibi yiyeceklerin de tuzsuz olmasına özen gösterilmesi öneriliyor.

İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİNDEN UZAK DURUN

Yağlı tohumlar olarak bilinen fındık ve badem, lif içeriği yüksek ve tok tutma özelliği ile sahur için idealdir.

Bol miktarda sebze, salata ve yeşillik tüketmek, su içeriği ve lif sayesinde doygunluk hissini artırabilir.

Gün içinde ihtiyaç duyulan sıvı alımını desteklemek için şekersiz kompostolar hazırlanabilir.

Tuz, susuzluk hissini artıran ana etkendir ve paketlenmiş gıdalarda yaygın olarak bulunur.

Şarküteri ürünleri, börek, çörek, pasta ve hamur işleri gibi yiyeceklerden sahurda kaçınmak gerekir.

Ayrıca, sahurda en az 1,5 litre su tüketmeye özen gösterilmeli ve ev yapımı az tuzlu ayran tercih edilmelidir.

Maden suyu ile karıştırılan ev ayranı, mineral ihtiyacını karşılayabilir ve içine eklenen nane ve zencefil sindirim sistemini rahatlatabilir.