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Uzmanından Ramazan ayında başı ağrıyanlara öneriler

Ramazan ayında en sık görülen şikâyetlerden birinin baş ağrısı olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Biman Chabou, önemli açıklamalarda bulundu. İşte Dr. Chabou'nun uyarıları...

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 17:16
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Uzmanından Ramazan ayında başı ağrıyanlara öneriler

Uzmanından Ramazan ayında başı ağrıyanlara öneriler
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Baş ağrısının nedenlerini açıklayan Nöroloji Uzmanı Dr. Biman Chabou, “Oruç tutan kişilerde baş ağrısı birçok nedene bağlı olabilir. Uzun süreli açlık, uzun süre sıvı alımının olmaması, uyku düzeninde bozulmalar, stres, sinirlilik hali, sigara ve kafein yoksunluğu da baş ağrısına neden olabilir" diye konuştu.

BAŞ AĞRISINI GEÇİRMEK İÇİN TAVSİYELER

Gün içinde birçok faktörün baş ağrısını tetikleyebileceğini belirten Chabou, oruçluyken baş ağrısını geçirmek veya azaltmak için yapılması gereken bazı noktalara dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Oruçluyken, gün içerisinde uzun saatler gıda ve su alımı yapılmaması baş ağrısına neden olabilir. Bir de baş ağrısına neden olabilecek diğer faktörler varsa baş ağrısı daha da can sıkıcı olabiliyor. Baş ağrısı başladığında karanlık ve sessiz bir odada uzanmak baş ağrısının hafiflemesini sağlayabilir. Yapay ışıklar baş ağrısının artmasına neden olacaktır bu nedenle mümkün olduğunca yapay ışık olan ortamda bulunulmamalı. Açık havada yürüyüş yapmak da baş ağrısına iyi gelebilir. Nefes ve gevşeme egzersizleri, baş bölgesine soğuk uygulamalar baş ağrısını hafifletebilir”

“AĞRIMAMASI İÇİN DENGELİ BESLENİP, BOL SU İÇİN”

Bağ ağrısını önlemek için yapılması gerekenleri sıralayan Nöroloji Uzmanı Dr. Biman Chabou, “Baş ağrısı yaşamamak için önceden önlem almak gerekir. Sahurda ve iftarda yeterli ve dengeli beslenmeli, baş ağrısını tetikleyici gıdalardan uzak durulmalıdır. İftar ve sahur arası yeterince su içilmeli, vücudu çok yoran aktivitelerden uzak durmalı ve uyku düzeni sağlanmalıdır” dedi.

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