Profesör açıkladı. Ramazanda vücuda gençlik kazandıran beslenme biçimi belli oldu

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanlar gençleşmenin çarelerini aramaya devam ediyor. Oruç tutmanı ise sağlığımız açısından birçok faydası olduğu bilinirken yeni bir faydası ortaya çıktı.

Prof. Dr. Şebnem Kılıç Gültekin ramazanda aralıklı beslenmenin vücuda gençlik kazandırdığını ifade etti.

AİD İmmünoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Kılıç Gültekin, ramazanın getirdiği aralıklı beslenmenin, yemenin serbest olduğu saatlerde yeterli sıvı almak şartı ile hücreleri onararak, vücuda gençlik ve sağlık kazandırdığını dile getirdi.

Ayrıca Gültekin, uzun süre aç kalmanın Alzheimer ve parkinson hastalarının yakınmalarında da kısmi olarak iyileşmeye yol açtığını dile getirdi.

CİLT GENÇLEŞTİRME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Dolgu

Dolgu maddeleri iki şekilde elde edilmektedir. Biyolojik dolgular canlı dokularından elde edilirken sentetik dolgular ise kimyasal yollardan üretilmektedir. Genel olarak dokuda yaş ilerlemesi ve kilo faktörüne bağlı olarak oluşan çöküntüler için tercih edilmektedir. Daha çok dudak şekillendirmede, gözaltı koyu halkaların azaltılmasında, elmacık kemiğinin belirginleştirilmesinde kullanılır. Zaman içerisinde işlem uygulanmadan kendiliğinden eriyerek yok olma özelliği nedeni ile çok sık tercih edilen yöntemlerin başında bulunmaktadır.

Gençlik aşısı

Daha parlak ve ışıldayan bir cilt türü için tercih edilen gençlik aşısı yan etkisi bulunmayan hyaluronik asitten üretilmektedir. Belirli aralıklarla seansların tekrarlanması gerekmektedir. Gençlik aşısı lokal anestezi yöntem ile minimum sürede acısız uygulanmaktadır.

Botox

Son dönemlerde cinsiyet fark etmeksizin trend haline gelen Clostridium botulinum bakterisinden elde edilen botox, sinirler arasındaki akımın azalmasına, kopmasına neden olarak terleme ve kırışıklıkların giderilmesinde kullanılmaktadır. Yüz şekillendirme botox yöntemi genç görünüm arzulayan ya da cilt kusurlarının bulunduğu düşünenler için sık tercih edilen yöntemlerden başında gelmektedir. İşlem sonrası kısa süre içerisinde gündelik yaşama dönülmektedir. Uygulanacak işlem sonrası bölgede hassasiyet oluşturacağından erken dönemde bölgeye göre dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunabilir.

Lazer

Yüzü gençleştirme ve cilt yenileme yöntemlerinde cerrahi işlem uygulanmadan konfor sağlayan lazer yöntemi kısa iyileşme süresi ve erken sonuç vermesi nedeni ile uygulanmaktadır. Lazer, ciltte görünür tabakların ısıtılarak alt tabakada kalan yıpranmış tabakların ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Bu şekilde cilt yenileme gerçekleşmektedir.

Dermamelan-Cosmelan

Peeling çeşitlerinden biri olan dermamelan-cosmelan cilt tonunda oluşan koyu renkli lekelerin açılması için daha sık tercih edilmektedir. Tüm cilt tiplerine uygun olan bu yöntem uzman hekim tarafından uygulanmaktadır. İlerleyen yaşlarda ortaya çıkan lekeler için sık tercih edilen bir tedavi yöntemi olan dermamelan, uygulama sonrası kızarıklık ve hassasiyet oluşabilir. Kısa bir süre sonra kızarma ve acı hissi kendiliğinden geçmektedir.

PRP (Trombositten Zengin Plazma)

Vücutta bulunan kan alınır ve santrifüj ve filtreleme işlemden geçirilmektedir. Bu ayrışma sonrasında platelet yönünden zengin kısmı ayrıştırılarak iğne yardımı ile işlem yapılacak bölgelere enjekte edilmektedir. Cilt yenileme ve yüzü gençleştirme yöntemleri arasında tercih edilen bu yöntem birkaç uygulama sonrasında etkisini belirgin şekilde göstermektedir.

Mezoterapi

Cilt lekeleri, selülit, saç dökülmeleri ve çatlaklar için ince uçlu iğneler ile yapılan bu yöntem belirli periyotlarla uygulanmaktadır. Uygulama dönemlerinde şişme, kızarma ve morluklar görülebilmektedir. İşlem sonrası kimyasal içerek kozmetik kullanımı ve güneş ışınları başta olmak üzere enfeksiyon riskini karşı dış etkenlere dikkat edilmelidir. Gebe ve kalp rahatsızlıkları bulunan kişilere uygulanmamaktadır.

Ameliyatsız yüz germe

Cerrahi müdahale yapılmadan ip yardımı ile yüz asma veya germe olarak da bilinmektedir. Genç bir görünüm elde etmek için hedefe odaklı yöntemlerden biri olan ameliyatsız yüz germe uzun bir süre etkisini göstermektedir. Lokal anestezi ile acı ve ağrıyı minimum seviyeye indirerek ince uçlu iğneler yardımı ile gerçekleşen yüz germe cilt gençleştirme yöntemleri arasında yerini almaktadır. Gebe ve otoimmün hastalığı bulunan kişilere uygulanmamaktadır.

Somon DNA aşısı

Göz çevresi problemleri, akne tedavisi ve vücutta sarkmalar için kullanılan somon DNA aşısı ilk işlem sonrası dahi farkı ortaya koyabilmektedir. Somon DNA aşısı seanslar şeklinde uygulanarak cildin nem dengesini eşitlenmesine yardımcı olarak güçlendirmektedir. Cildi gençleştime, lazer, dolgu ve botox işlemleri ile eş zamanlı yapılabilmektedir.