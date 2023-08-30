Uzmanından sezaryenle ilgili hayat kurtaran uyarılar

Editör: Naim Arıoğlu

Anne adaylarını sezaryen doğuma karşı uyaran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Eyüp Özgen, “Tıbbı gereklilik nedeniyle sezaryen yapılması gereken durumlar dışında sezaryenin tercih edilmesi avantajdan ziyade olumsuz sonuçları beraberinde getirebilir. Sezaryen doğum bazı durumlarda hayat kurtarıcı olmasına rağmen karın ve rahmin kesilerek bebeğin çıkarıldığı büyük bir operasyondur” dedi.

Sezaryen doğum şeklinin anne adayları için seçenek olarak görülmemesi gerektiğini ancak ihtiyaç halinde başvurulabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Dr. Eyüp Özgen şunları belirtti:

“Bundan sonraki gebeliklerde bazı durumlarda sezaryen sonrası vajinal doğum denenebilse de çoğunlukla tekrar sezaryen olmayı gerektirir”

Anne adaylarının gebelik sürecinde detaylı bir şekilde bilgilendirilmesi ve doğum planlamasının buna göre yapılması gerektiğini vurgulayan Özgen, hastanede kalış süresinin sezaryen doğumda 48 saat, vajinal doğumda 24 saat olduğunu dile getirdi.

Bu sürelerin iyileşme sürecine ve olası olumsuzluklara karşı planlandığını söyleyen Özgen şunları belirtti:

“Yatış süresinin uzaması hem anne hem de bebek açısından hastane enfeksiyonlarına maruz kalmayı artıracaktır. Sezaryen doğumda ağrılar vajinal doğuma göre daha uzun sürecektir. Doğum esnasında kanama ve enfeksiyon riski vajinal doğumda daha azdır. Yara yeri iyileşmesi ve ağrı açısından da vajinal doğum daha avantajlıdır. Vajinal doku çok çabuk iyileşmesine karşın sezaryen yara yeri iyileşmesi uzun sürebilir. Sezaryen doğumda mesane ve bağırsak gibi organların yaralanma riski daha yüksektir. Geçirilmiş sezaryen artış durumunda da yapışıklıkların artması sebebi ile hayati sonuçlar doğabilmektedir”