Uzmanından son günlerde artan veremle ilgili kritik açıklamalar

Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, halkın verem diye bildiği Tüberküloz hastalığı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Uzm. Dr. Erol Karaca, Manisa'da 3 ilçede (Akhisar, Salihli ve Şehzadeler) Verem Savaş Dispanseri olduğunu belirtti.

Karaca, "Dispanserlerimizde 2023 yılı boyunca toplam 163 hasta izlenmiştir. Hastalarımızın 155'i yeni tanı konmuş, 8'i ise tekrarlayan vakalardır. Bu durum ilimizde her yüz bin kişiye 10 yeni hasta düştüğünü göstermektedir. Hastalarımızın 105'inde Akciğer Tüberkülozu, 52'sinde Akciğer Dışı Tüberküloz vardır. 6 hastada ise hem Akciğer hem de Akciğer Dışı Tüberküloz görülmüştür. Bu hastaların 53'ü tedavisini yıl içinde bitirmiş, 73'ü ise tedaviye devam etmektedir. Ayrıca 2023 Aralık ayı itibarıyla tüm hastalarımıza Doğrudan Gözetimli Tedavi uygulanmaktadır." dedi.

Karaca, "Tüberküloz hastalarıyla temas edenler, cezaevlerinde bulunanlar, sağlık çalışanları ve kalabalık, havasız ortamlarda yaşayanlar diğer insanlara göre daha yüksek risk taşımaktadırlar." diye konuştu. Karaca, "Bunun yanı sıra huzurevleri ve maden ocaklarında çalışanlar, göçmenler, yasadışı işçiler, sığınmacılar, evsizler, HIV pozitif olanlar ve tütün, alkol ve ilaç bağımlıları da riskli gruba dahildir. Tüberküloz, tedavi edilebilen ve önlenebilen bir hastalıktır. Tedavi edilmezse ölümcül olabilir." şeklinde devam etti.

Tüberküloz hastalığına yakalanan kişiler, ilaçlara karşı dirençli değillerse 6-9 ay süren bir ilaç tedavisiyle iyileşebileceklerini söyleyen Karaca, "Tedavide ilaçların düzenli ve yeterli süre alınması çok önemlidir. Tüm hastaların, bir sağlık personelinin denetiminde ilaçlarını aldığı 'doğrudan gözetimli tedavi (DGT)' yöntemi, ilaç kullanımının düzenli olması için en iyi yoldur. Aksi takdirde ilaç direnci, tedavi başarısızlığı veya hastalığın tekrarlaması olabilir. İlaç direnci varsa tedavi süresi 18-24 ay arasında uzayabilir. Amacımız 2030 yılına kadar tüberküloz hastalığını bitirmektir. Bu nedenle bebeklere BCG aşısının zamanında yapılması, kişisel ve toplumsal hijyen kurallarına uyulması, yaşadığımız yerleri temiz havalandırılması, öksürük ve hapşırık sırasında ağzımızı kol veya temiz bir mendille kapatılması, uzun süren öksürük veya tüberküloz hastasıyla temas halinde olma durumunda, zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması; tüberküloz hastası ve yakınlarının, ilaçlarını, sağlık personelinin denetiminde ve düzenli olarak kullanmaları çok önemlidir. Hedefimiz veremsiz bir Türkiye!" ifadelerini kullandı.