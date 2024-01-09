Verem arttı hastaneler böyle mesajlar atıyor

Son günlerde artan verem vakalarıyla ilgili uzmanlardan uyarılar geliyor.

Veremle ilgili özel hastanelerden ise peş peşe mesajlar geliyor.

9 Ocak Salı 2024 tarihinde özel bir hastaneden gelen mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Verem (tüberküloz) önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Teste katılarak risk durumunuzu değerlendirebilirsiniz.”

VEREM TUBERKULOZ NEDİR?

Verem, tüberküloz olarak da bilinen, solunum yoluyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır. Verem, Mycobacterium tuberculosis adlı bakterinin neden olduğu akciğerlerde iltihaplanmaya ve hasara yol açar. Verem, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilir.

VEREMİN BELİRTİLERİ ŞUNLARDIR:

- Ateş

- Gece terlemesi

- Kilo kaybı ve iştahsızlık

- Halsizlik

- İki haftadan uzun süren öksürük

- Balgam çıkarma veya kanlı balgam

- Kan tükürme

- Göğüste ve sırtta ağrı

- Nefes darlığı ve ses kısıklığı

Verem, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha hızlı ve şiddetli seyreder. Veremli bir kişi, öksürdüğü, hapşırdığı veya konuştuğu zaman havaya bıraktığı damlacıklarla hastalığı başkalarına bulaştırabilir.

Verem, antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Tedavi süresi genellikle 6 aydır ve düzenli olarak ilaç almak çok önemlidir. Veremden korunmak için, veremli kişilerle yakın teması önlemek, sağlıklı beslenmek, sigara içmemek ve verem aşısı yaptırmak gerekir.