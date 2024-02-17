Uzmanından üçlü salgınla ilgili hayat kurtaran uyarılar

Üçlü salgın, maske takma ve sosyal mesafe gibi önlemlerin azaldığı ve yeni varyantların ortaya çıktığı bir dönemde ABD'de bir tehdit oluşturuyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kürşat Uzun, bu konuda bilinçli olmanın ve korunmanın önemini vurguladı.

Uzun, üçlü salgını engellemek mümkün olmayabilir, ancak hazırlıklı olmak ve savunmasız kişileri korumak için gerekli önlemleri almak hayat kurtarabilir diyor.

Grip, COVID-19 ve RSV, aynı anda toplumda yayılan üç solunum yolu virüsüdür. Bu virüsler, özellikle bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için ciddi hastalıklara ve ölümlere neden olabilir.

ABD'de, maske ve sosyal mesafe gibi koruyucu önlemlerin azalması ve yeni COVID-19 varyantlarının ortaya çıkması, üçlü salgın riskini artırıyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kürşat Uzun, üçlü salgın hakkında bilgi veriyor ve toplumda en savunmasız olanları korumak için hazırlıklı olmanın ve gerekli önlemleri almanın hayati önem taşıdığını söylüyor. Üçlü salgını durdurmak zor olabilir, ancak önlemek mümkündür, diyor.

Kısa, “Viral enfeksiyonlar solunum yollarını tutar. Farklı virüsler farklı belirtiler yaratır, ama hepsi solunum yolu hastalığına yol açabilir. Viral solunum yolu hastalığı hafif de olabilir, ağır da. Yaşlılar, bebekler ve bazı riskli gruplar daha çok etkilenir. Viral solunum yolu hastalığına doktor veya hastane tedavisi gerekebilir. Solunum yolu virüsleri grip benzeri hastalıkların yaygın nedenidir. Solunum yolu virüsleri ölümcül de olabilir. Grip ve COVID-19 belirtileri çok benzerdir. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk, kusma, ishal ve tat veya koku kaybı gibi belirtiler görülebilir. Grip belirtileri birden başlar, COVID-19 belirtileri yavaş yavaş ortaya çıkar. Bu viral enfeksiyon hastalıklarının tanısı testle konur. COVID-19 daha çok hastaneye yatış ve ölüme sebep olur. Corona pandemisiyle birlikte grip ve diğer solunum yolu virüsleri de artmıştır. Burun akıntısı, öksürük, ağrı, tıkanıklık ve ateş gibi şikayetleri olan hastalarda hem COVID-19 hem de grip testleri negatif çıkabilir. Bu durumda, soğuk algınlığı, diğer koronavirüsler ve parainfluenza virüsleri gibi diğer solunum yolu virüsleri de olabilir.” dedi.

Kısa şunları belirtti:

"Üçlü salgın, grip, COVID-19 ve RSV gibi üç farklı solunum yolu virüsünün toplumda aynı anda yüksek oranda görüldüğü bir durumdur. Bu virüsler, solunum yolu hastalığına neden olur ve çoğu kişi için hafiftir, ancak bazı riskli gruplar için ciddi ve ölümcül olabilir. Üçlü salgın, sağlık sistemini zorlayabilir ve aile hekimlikleri, hastaneler ve acil servislerde yoğunluk yaratabilir. Üçlü salgını önlemek veya azaltmak için, toplumların aşılanması ve diğer halk sağlığı önlemlerine uyması gerekmektedir. Üçlü salgın, her kış mevsiminde tekrarlanabilir ve bu virüsler çok bulaşıcıdır. Üçlü salgın, enfekte olmuş kişilerin öksürmesi, hapşırması veya solunum damlacıklarını başkalarına bulaştırmasıyla yayılır. Ayrıca, enfekte olmuş yüzeylere dokunmak ve sonra yüze dokunmak da virüsleri bulaştırabilir. Bu nedenle, herkes kendini ve ailesini viral enfeksiyonlardan korumak için bilinçli olmalı ve şu önlemleri almalıdır: kalabalık yerlerde maske takmak, hasta kişilerden uzak durmak, elleri sık sık yıkamak veya dezenfekte etmek, göz, burun ve ağıza dokunmamak, bardak veya tabak paylaşmamak, hastalık belirtileri varsa başkalarıyla teması azaltmak, öksürük ve hapşırıkları mendil veya kıyafetle kapatmak, sık dokunulan yüzeyleri temizlemek ve dezenfekte etmek.

Başka bir önlem olarak, riskli grupların başta olmak üzere herkesin aşı olması gerekmektedir. Aşılar, viral enfeksiyonlara karşı koruma sağlar ve ciddi semptomlar, hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltır. Aşılar, özellikle kronik hastalığı olan, yaşlı, genç veya hamile olan kişiler için hayati önem taşır, çünkü bu kişilerde viral enfeksiyonlar daha ağır seyredebilir. Her yıl sonbahar veya kış başında grip aşısı olmak gerekir. COVID-19 pandemisi nedeniyle, COVID-19 aşısı da olmak gerekir. Üçlü salgın nedeniyle, 60 yaş ve üzeri yetişkinlerin doktor önerisiyle RSV aşısı olması da faydalı olabilir. Viral enfeksiyonlar, solunum virüslerinin en çok görüldüğü ocak, şubat ve mart aylarından sonra havaların ısınması ve havalandırmanın iyileşmesiyle azalacaktır."