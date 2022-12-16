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Üçlü virüs uyarısı. Riskli gruplarda aşılanma gerekli

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bakır kış aylarının gelmesiyle artış gösteren alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüsler hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 12:03
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Riskli gruplarda aşılanma gerekli. Üçlü virüs uyarısı

Üçlü virüs uyarısı. Riskli gruplarda aşılanma gerekli
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DHA’nın haberine göre; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bakır, “Şu anda toplumda sıklıkla üçlü virüs diye adlandırılan virüs enfeksiyonlarıyla baş başayız. Bunlar tamamen mevsimsel salgınlar şeklindedir. Özellikle riskli gruplarda mutlaka mevsimsel aşılanma gerekli” ifadelerini kullandı.

ÜÇ VİRÜS DE TOPLUMDA GÖRÜLÜYOR

Okulların açılması ve insanların kapalı ortamlarda bulunma zorunluluğu nedeniyle kış aylarında gözlemlenen, solunum yoluyla bulaşan virüs sayısının arttığını ve koronavirüsün de etkisini devam ettirdiğini belirten Prof. Dr. Bakır şunları ifade etti:

“Şu anda mevsim itibariyle havaların soğuması, okulların açılması ve insanların kapalı ortamlarda bulunma zorunluluğu nedeniyle kış aylarında gözlemlediğimiz birtakım solunum yoluyla bulaşan virüslerin sayıların arttığı göze çarpıyor. Özellikle kış aylarında sık gördüğümüz gribin yanı sıra koronavirüsün devam ettiğini biliyoruz. Onun dışında ayrıca toplumda sıklıkla üçlü virüs diye söylenen virüs enfeksiyonları ile baş başayız. Tabii ki koronavirüsün de etkisi devam ediyor ama daha az bahsedilir görünüyor. Ama şu anda her üç virüsün de toplumda görüldüğünü söyleyebiliriz. Grip ve respiratuvar sinsityal virüs (RSV) kış aylarında zaten beklenen bir hastalıktır, aynı zamanda adenovirüs ve koronavirüs gibi virüslerle de karşılaşıyoruz”

“SOLUNUM YOLUYLA BULAŞIYOR”

Mevsimsel salgınların solunum yoluyla bulaştığını vurgulayan Prof. Dr. Bakır şunları dile getirdi:

“Şu anda yaşadığımız şey tamamen mevsimsel salgınlar şeklindedir. Bunlarla ilgili tabi ki bulaş yollarını bilmek ve önlem almak gerekiyor. Sıkça bahsedildiği gibi bunlar daha çok solunum yoluyla bulaşıyor. Damlacık enfeksiyonu ve daha çok burun, göz, ağız mukozası ve ellerin mikropla kirlenmesi, göz, burun ve ağız mukozasıyla bulaşma şeklinde oluyor. Ya da kirlenmiş cisimcikle de temas sonucu bulaşıyor. Tabi ki özellikle kış aylarında bulaşın sık olması, insanların toplu kapalı ortamda bir arada bulunma zorunluluğundan ileri geliyor. Hem konutlarda hem de okul ve benzeri gibi alanlarda insanlar doğal olarak havaların soğumasıyla birlikte bir arada yaşamak durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla virüslerin bulaşma riski de artıyor”

“MEVSİMSEL AŞILANMAYI SÜRDÜRMEK LAZIM”

Virüslerden korunma yollarından bahseden Prof. Dr. Bakır şunları belirtti:

“Grip için yıllık mevsimsel aşılama dediğimiz aşılamayı sürdürmek lazım. Özellikle de riskli grupların mutlaka aşılanması lazım. Maske, mesafe ve el yıkama burada da etkili çünkü tüm bu virüsler benzer bulaş yollarına sahiptir. İnsanların konuşması, öksürmesi, hapşırmasıyla ağız ve burundan çıkan damlacık dediğimiz partiküllerde virüs içeriyor. Bu virüsleri solunum yoluyla burun mukozası, göz mukozası ve ağız mukozasına girerek üst ya da alt solunum yolu enfeksiyonu şeklinde enfeksiyonlara sebep oluyor. Bu nedenle bu mevsimlerde maske takmak, elleri sık yıkamak gibi şeyler öneriyoruz”

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