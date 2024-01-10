Uzmanından yemek borusu kanseriyle ilgili hayat kurtaran öneriler

Yemek borusu kanseri, dünyada en çok rastlanan kanser çeşitlerinden biri olan ve hastaların çoğunun farkına geç vardığı tehlikeli bir hastalıktır.

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Nezih Onur Ermerak, bu konuda şunları söyledi:

"Yemek borusu kanseri, erken evrede teşhis edilmediği takdirde diğer organlara yayılma riski yüksek olan ve hastaların sadece yüzde 25'ini tedavi edebildiğimiz bir hastalıktır. Bu yüzden hastaların sağ kalım oranlarını artırmak için bu kanserin belirtilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bu belirtiler arasında yutkunmada zorluk, yemek yeme sırasında boğazda takılma, istemsiz kilo kaybı, öksürük, göğüs, iman tahtası ve sırt ağrısı gibi şikayetler bulunuyor. Bu şikayetleri yaşayan hastaların vakit kaybetmeden uzman bir merkeze başvurmaları hayati önem taşıyor."

"ERKEKLERDE DAHA YAYGIN BİR HASTALIK"

Ermerak, günümüzde yemek borusu kanseri tedavisinde kapalı cerrahi yöntemlerin kullanıldığını ve bu sayede hastalara daha az travma verildiğini belirtti.

Ermerak, "Hastaların yemek borusu kanserinden korunmak için risk faktörlerinden uzak durmaları gerekiyor. Bu risk faktörleri arasında sigara, alkol, çok sıcak içecekler ve bazı mesleklerde çalışmak sayılabilir. Erkeklerde daha sık görülen bu hastalık, genellikle 50-60 yaş aralığında ortaya çıkıyor. Hastaların beslenme alışkanlıklarına da dikkat etmeleri çok önemli. Yedikleri yiyecekleri iyi çiğnemeli, porsiyon ve besin değerlerini iyi ayarlamalı, sigara ve alkolden uzak durmalılar. Bunlar kesin bir koruma sağlamasa da önemli bir fayda sağlar. Hastaların 'can boğazdan gelir' sözünü unutmamaları ve yemek borusuna iyi bakmaları gerekiyor. Böylece canlarının da sağlıklı kalacağını umuyoruz." dedi.