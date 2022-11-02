2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Düzensiz uykunun göze büyük zararı ortaya çıktı

Uzmanlar, sağlıklı olmayan uyku düzenine sahip olmanın göz hastalığı geliştirme riskini artırdığını belirterek uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 15:09
Takip Et

Uzmanlar açıkladı. Düzensiz uyku göz hastalıklarının habercisi

Düzensiz uykunun göze büyük zararı ortaya çıktı
+
Aa
-

On yıldır süren bir çalışma, uyku sorunları ve göz tansiyonu arasındaki bağlantısı ortaya çıktı. Araştırmacıların düzensiz uykunun uzun vadeli sonuçlarına odaklanıp uyku davranışlarına, kalıplarına ve göz tansiyonuna kapsamlı bir şekilde bakmak için dünyanın ilk büyük ileriye dönük çalışmasını gerçekleştirdikleri araştırma, Birleşik Krallık’ta 400 binden fazla insanı kapsadığı bildirildi.

Düzensiz uykunun ruh halini ve hafızayı kötü etkilediği biliniyor ancak şimdi uzmanlar; çok az veya çok uyumanın, horlamanın, gündüz uyku halinin ve gece uykusuzluğunun körlüğe de neden olan göz tansiyonu riskini artırabileceğini bildirildi. Daha önce uyku bozukluklarının önemli bir risk faktörü olabileceğini öne süren araştırmaları incelemek için farklı uyku davranışlarına sahip insanlar arasında göz tansiyonu riskini incelemeye başladıkları ifade edildi.

11 YIL TAKİP ETTİLER

Araştırma, İngiltere Biobank araştırmasına katılan 409.053 kişinin verilerini inceledi. Araştırmaya 2006-2010 yılları arasında 40 ila 69 yaşları arasındaki kişiler alındı ve Mart 2021’e kadar takip edildiler.

Araştırmada normal uyku süresi yedi ile dokuz saat arası olarak ve bu aralığın dışındaki süreler de çok az veya çok fazla olarak bitti. Yaklaşık 11 yıllık takip süresi boyunca, 8.690 glokom vakası tespit edildiği vurgulandı.

Araştırmacılar, sağlıklı bir uyku düzenine sahip insanlarla karşılaştırıldığında, horlama ve gündüz uyku haline sahip kişilerin yüzde 11’inde artmış göz tansiyonu riski olduğunu buldular. Ayrıca, uykusuzluk ve çok fazla veya çok az uyumanın da yine göz tansiyonu riskini yüzde 13 artırdığını ifade edildi.

Çalışma gözlemsel olduğu ve nesnel ölçümden ziyade kendi kendine raporlamaya dayandığı için göz tansiyonunun uyku düzenini etkileyebileceği de bildirildi.
BMJ Open dergisinde yayınlanan makaleye göre göz tansiyonu muhtemelen 2040 yılına kadar dünya çapında 112 milyon insanı etkileyeceği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
1
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
2
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
3
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
4
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
5
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
6
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
7
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿TMSF Aynes Gıda'yı Tarım Kredi'ye devretti
﻿TMSF Aynes Gıda'yı Tarım Kredi'ye devretti
﻿TMSF Aynes Gıda'yı Tarım Kredi'ye devretti
﻿Ankara'da hukuk zaferi. Millet Bahçesi planları iptal 
﻿Ankara'da hukuk zaferi. Millet Bahçesi planları iptal 
﻿Ankara'da hukuk zaferi. Millet Bahçesi planları iptal 
﻿Türkiye Sigorta Birliği uyardı! Sahte poliçe tuzağına dikkat
﻿Türkiye Sigorta Birliği uyardı! Sahte poliçe tuzağına dikkat
﻿Türkiye Sigorta Birliği uyardı! Sahte poliçe tuzağına dikkat
﻿4 yıl sonra bulunan cesette 7 ay sonra yeni gelişme 
﻿4 yıl sonra bulunan cesette 7 ay sonra yeni gelişme 
﻿4 yıl sonra bulunan cesette 7 ay sonra yeni gelişme 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.