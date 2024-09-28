Uzmanlar açıkladı! Egzersiz eksikliği obeziteden bile daha tehlikeli olabilir!

Egzersiz eksikliği, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, tip 2 diyabet, anksiyete ve depresyon gibi birçok sağlık sorununa yol açabilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), fiziksel aktivitenin eksikliğinin, dünya genelinde ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

Fiziksel olarak aktif olmayan bireylerin, aktif olanlara göre %20-30 daha yüksek ölüm riski taşıdığı belirtildi.Johns Hopkins Medicine'e göre, düzenli fiziksel aktivite, koroner kalp hastalığı riskini azaltabilir ve bu, sigara içmek, alkol tüketmek veya sağlıksız bir diyet yapmak gibi diğer risk faktörlerine rağmen geçerli.

Ayrıca, fiziksel aktivite eksikliği, kanser türleri, özellikle meme ve kolon kanseri riskini artırabilir.

Uzmanlar, fiziksel aktivitenin sadece fiziksel sağlık için değil, aynı zamanda zihinsel sağlık için de önemli olduğunu vurguladı.

Düzenli egzersiz, depresyon ve anksiyete belirtilerini azaltabilir ve genel ruh halini iyileştirebilir.

Ayrıca, yaşlı bireylerde düşme riskini azaltarak günlük aktiviteleri daha kolay yapmalarına yardımcı olabilir.

Egzersiz fizyologları ve tıp uzmanları, haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta aerobik egzersiz ve kas gücünü artıran antrenmanlar yapmanın genel sağlığı korumada etkili olduğunu vurguladı.

Kardiyologlar, düzenli egzersizin kan basıncını düşürdüğünü ve kalp krizi riskini %30-50 oranında azalttığını belirtti. Ayrıca, kas gücü antrenmanları kemik sağlığını destekleyerek yaşlılıkta kemik kırılma riskini azalttı.

Fiziksel aktivitenin zihinsel sağlık üzerindeki etkileri de büyük. Çeşitli araştırmalar, düzenli egzersizin endorfin salgılayarak depresyon ve anksiyete riskini azalttığını ortaya koydu.

Uzmanlar, egzersizin beyin sağlığını da olumlu etkilediğini ve hafızayı güçlendirdiğini, hatta Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların gelişimini yavaşlatabileceğini belirtti.

HAREKET HAYATTIR

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, egzersiz eksikliğinin sağlık üzerindeki tehlikelerini net bir şekilde ortaya koydu.

Obeziteyle kıyaslandığında, fiziksel hareketsizlik daha geniş bir yelpazede hastalık risklerini beraberinde getirmekte ve modern yaşamın en büyük sağlık tehditlerinden biri olarak kabul edildi. Bu nedenle, düzenli egzersiz yapmak, sadece kilo kontrolü sağlamak için değil, uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için de kritik öneme sahip.