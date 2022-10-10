﻿Uzmanlardan kış aylarında çocuklar için kritik uyarı

İHA’nın haberine göre; Odyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İclal Şan, özellikle kış aylarında orta kulak iltihabı geçiren çocukların zaman kaybedilmeden kulak, burun, boğaz uzmanı ve odyoloğa yönlendirilerek işitme fonksiyonları açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu durumun erken tanı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Orta kulak iltihabı, erken bebeklik ve çocukluk döneminde en sık görülen hastalıklardan biri. Bu hastalık tedavi edilmediğinde, kulak zarının delinmesiyle sonuçlanabiliyor ve kronik bir hastalık haline dönebiliyor. Sonbahar ve kış aylarında nezle ve grip gibi soğuk algınlığı hastalıklarının zemin hazırlamasıyla ortaya çıkan orta kulak iltihabına, özellikle kreş ya da ilkokula başlayan çocuklarda daha sık rastlanıyor. Kulak ağrısı ya da diş ağrısıyla kendini belli eden hastalık genellikle kendi kendine geçse de zaman zaman tedavi gerektirebiliyor.

“BU BELİRTİLER GÖZLEMLENDİĞİNDE HEMEN BİR UZMAN DOKTORA GÖRÜNMEK GEREKİR”

Dr. İclal Şan, “Her çocukta orta kulak iltihabı belirtileri farklı görülse de genellikle çocuklarda olağandışı sinirlilik, huzursuzluk, uyumakta veya uykuda kalmakta zorluk, yüksek ateş, kulak akıntısı, kulak ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, denge kaybı ya da işitme zorluğu görülüyor. Bu belirtiler gözlemlendiğinde hemen bir uzman doktora görünmek gerekir” ifadelerini kullandı.

3 yaşına gelmiş çocukların yaklaşık yüzde 80’inin orta kulak iltihabı geçirdiğini söyleyen İclal Şan, “Bazı durumlar çocukların orta kulak iltihabı hastalığını geçirme ihtimalini artırmaktadır. Sigaralı ortamlar, zayıf bir bağışıklık sistemi, yetersiz emzirme, sırt üstü yatarken biberonla beslenmek gibi durumlar çocuklarda hastalık riskini artırmaktadır. Tam bir tıbbi öykü ve fiziki muayeneye ek olarak odyologlar, orta kulak fonksiyonlarını değerlendirerek orta kulak basıncındaki değişiklileri tespit edebilir. Ayrıca, işitme fonksiyonlarını değerlendirmek için saf ses odyometri testi yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Antibiyotik tedavisi olmadan, orta kulak iltihap belirtilerinin çocukların yüzde 60’ında 24 saatte, yüzde 80’inde ise 3 gün içinde kendiliğinden düzelebildiğini vurgulayan Şan şunları belirtti:

“Orta veya şiddetli derecede en az 48 saat süren kulak ağrısı, yüksek ateş gibi şiddetli belirtileri olan 6 aylıktan daha büyük çocuk hastalar ile 2 yaşından küçük çocuklar için hastalığın seyrine göre antibiyotik tedavisi uygulanabilir. 3 aydan uzun süren orta kulak enfeksiyonlarında ise ‘ventilasyon tüpü’ adı verilen hava giriş çıkışını ve orta kulaktaki sıvının boşalmasını sağlayan, küçük bir aparat yerleştirilmesi önerilmektedir. Sıvı boşaltıldıktan sonra genellikle çocuğun işitmesi normal sınırlara dönmekte ve tüpler genellikle 6-12 ay sonra kendiliğinden düşmektedir”

Şan, tedavi edilmeyen orta kulak iltihabının, başın diğer bölümlerinde enfeksiyon, ileri derecede işitme kaybı, konuşma ve dil gelişiminde problemler oluşturabileceğini kaydederek şunları söyledi:

“Bu nedenle özellikle kış aylarında orta kulak iltihabı geçiren çocuklar zaman kaybetmeden kulak burun boğaz uzmanı ve odyoloğa yönlendirilerek işitme fonksiyonları açısından değerlendirilmelidir. Bu durum erken tanı açısından önemlidir”

