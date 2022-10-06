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Bitmeyen ağrılara mucize çözümü uzmanı açıkladı

Algoloji (ağrı tedavisi uzmanı) Dr. Tural Bayramov kas ağrısından bel ağrısına, boyun ağrısından baş ağrısına, nevraljiden kansere bağlı ağrılara kadar kronik ve akut her çeşit ağrının kişinin yaşam kalitesini bozduğunu dile getirdi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 10:12
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Bitmeyen ağrılara mucize çözümü uzmanı açıkladı. Uzmanından ‘girişimsel yöntemlerle ağrı tedavisi’ tavsiyesi

Bitmeyen ağrılara mucize çözümü uzmanı açıkladı
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İHA’nın haberine göre; Algolog Uzmanı Dr. Tural Bayramov, “Ağrım ilaçla geçmedi, ne yapmam gerek” sorusuna yanıt arayan hastaların umutsuzluğa kapılmamasını istemesi dikkat çekti. Hastaların kronik ağrılarla yaşamasının bir seçenek olamayacağını belirten Uzm. Dr. Bayramov, “Ağrıyı azaltmanın veya tamamen geçirmenin ve normal mutlu hayata dönmeye yardımcı olmanın bir yolu da girişimsel ağrı tedavisi yöntemleridir” ifadelerini kullandı.

“AĞRI TEDAVİSİNİN HANGİ DURUMLARDA GEREKTİĞİ KONUSUNDA KAFA KARIŞIKLIĞI YAŞAYABİLİR”

İlaç veya geleneksel diğer klasik tedavi yöntemleri uygulanmasına karşın sonuç alınmayan hastaların hayata küser hale geldiğini dile getiren Uzm. Dr. Bayramov, “Bu hastalar için çareler tükenmiş değil. Girişimsel ağrı tedavi yöntemleri uygulanmış tedavilere karşın ağrısı geçmeyen hastalar için önemli bir seçenek. Haklı olarak, hastalar girişimsel ağrı tedavisinin hangi durumlarda gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşayabilir” diyerek şunları belirtti:

“AĞRILARLA YAŞAMAK BİR SEÇENEK OLMAMALI”

“Algoloji uzmanları olarak; ağrı geleneksel tedavilere rağmen devam ediyor, hala ağrı için bir teşhis bulmaya çalışılıyor, mümkünse ameliyattan kaçınmak isteniliyor veya ameliyat yapılmış ama hala ağrı devam ediyor ise girişimsel ağrı tedavisinin düşünülmesi gerektiğini söylüyoruz. Girişimsel ağrı tedavisi uygularken algoloji uzmanı, ağrı sinyallerinin oluşmasına ve iletilmesine müdahale etmek için minimal invaziv prosedürler kullanır. Bunlara sinir blokajları, eklem enjeksiyonları, radyofrekans ablasyon, omuriliği pili ve diğer çok farklı tedavi yöntemleri dâhildir. Bu müdahaleler, genellikle röntgen veya ultrason eşliğinde uygulanır ve çoğunlukla hasta aynı gün taburcu edilir. Örneğin, bel fıtığı olan hastaya günübirlik yatış yapılarak, ameliyathane ortamında röntgenle görüntüleme rehberliğinde girişimsel tedavi uygulanır. Hasta birkaç saat gözlem altında tutulur ve daha sonra taburcu edilir. Girişimsel ağrı tedavisi yöntemlerinin komplikasyonları olabileceği için bu işlemler, ağrı tipini ve kaynağının teşhisi ve tedavisi konusunda deneyimli algoloji uzmanları tarafından yapılmalıdır.”

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