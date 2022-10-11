Toplumun ruh sağlığı alarm veriyor

İHA’nın haberine göre; Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Merih Altıntaş, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplum ruh sağlığının çok daha önemli ele alınması gereken bir dönemdeyiz. Buna bir alarm da diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, son yıllarda artış gösteren psikolojik sıkıntıların çevresel, ekonomik, sosyal nedenlerin yanı sıra pandemi öncesi ve sonrası arttığına dikkat çekti. Ruh Sağlığı Günü'nde önemli açıklamalarda bulunan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Merih Altıntaş, pandemi öncesi ve sonrası ruhsal tedavide artış olduğunun altını çizerek, toplumun ruh sağlığının alarm verdiğini dile getirdi.

Doç. Dr. Altıntaş, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplum ruh sağlığının çok daha önemli ele alınması gereken bir dönemdeyiz. Buna bir alarm da diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“TOPLUM RUH SAĞLIĞININ ÇOK DAHA ÖNEMLİ ELE ALINMASI GEREKEN BİR DÖNEMDEYİZ, BUNA BİR ALARM DA DİYEBİLİRİZ”

Doç. Dr. Merih Altıntaş, “Evet tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplum ruh sağlığının çok daha önemli ele alınması gereken bir dönemdeyiz. Buna bir alarm da diyebiliriz. Bunun bir öncelikli haline getirilmesi gerekli. Özellikle pandemi döneminde pandeminin biraz daha hafiflediğini düşündüğümüz şu son dönemlerde de başvurularda herhangi bir değişiklik olmadı. Hatta günden güne daha fazla arttığını söyleyebiliriz. Çünkü kişilerin işte pandemiyle ilgili ekonomik sorunlar, gelecek kaygısı ve benzer bazı durumlardan dolayı yükü taşımakta zorlandıklarını hissediyoruz. O yüzden başvurularımız çok fazlasıyla arttı. Biz bazı hastalarımızdan gerçekten yetkin olmayan yerlerden ve kişilerden tedavi adı altında bazı müdahalelere maruz kaldığını açıkçası duyuyoruz. Bu bir suistimal tabii ki. Ruh sağlığı hizmetini bu konuda eğitim almış kişiler ancak verebilirler. Bir hekim, bir psikiyatrist ve yine bu alanda çalışan uzman psikologlar da terapi hizmetinde çalışmaktalar. Bilimsel çalışmayan, bu konuda yetkin olmayan, uzman olmayan hiç kimseden ruhsal, ruh sağlığı alanında yardım beklemelerinin uygun olmadığını düşünüyoruz. Çünkü bu kendilerine fayda sağlayamadığı gibi aslında zarar da verebilir. Bu konuda çok dikkatli olmalılar. Bir hekime gelmek bu konuda her zaman çok daha doğru bir karar olacaktır“ diye konuştu.

Öte yandan, 2.5 yıldır hizmet veren Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı Polikliniği'nde 18 yatak bulunuyor. Ruh Sağlığı Polikliniği'nde yatan hastalar, uzman doktorların gözetiminde kendilerine sunulan konforlu hizmet ve çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçiriyor.

“PANDEMİ BÜTÜN DÜNYAYI ETKİLEYEN BİR SALGIN, RUHSAL HASTALIKLARDA ARTMA OLDU”

Doç. Dr. Altıntaş, ruhsal hastalıklarda artış yaşandığını söyleyerek şunları belirtti:

“Burası şehir hastanesinin yeni kurulan bir kliniği. Yaklaşık 2 yılı aşkın bir süreden beri biz burada kliniğimizde hizmet veriyoruz. 18 yataklı bir kliniğimiz var. Ve bunun yanında günde yüzlerce hastanın geldiği ve hizmet aldığı bir polikliniğimiz var. Burası aynı zamanda bir eğitim hastanesi. Yani asistanlarımız ve diğer öğrencilerimizle beraber tıp fakültesi öğrencileriyle beraber hem eğitim hem de hizmet sunmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii ruh sağlığı gününde biraz da vurgulamamız gereken farklı bir şey de şu ki özellikle pandemiden sonra bu son 2-3 yıl içerisinde iklim değişikliklerinin bazı getirdiği afetler, bütün bunlar aslında ruh sağlığının ne kadar çok etkilendiğini ve bütün toplum için ne kadar önemli bir konu olduğunu gözler önüne serdi. Hem ülkemizde hem de aslında dünyada. Çünkü sonuçta pandemi bütün dünyayı etkileyen bir salgın. Ruhsal hastalıklarda oldukça fazla artma oldu. Daha önceden bir psikiyatrik öyküsü olmayan kişilerde yine hastalıklar ortaya çıktığı gibi psikiyatrik hastalığı olan kişilerde de alevlenmeleri bu dönemlerde çok sık gözledik. Bu anlamda poliklinik başvurularımız, acil başvurularımız çok arttı. Bu anlamda yine yatak ihtiyacında çok artma oldu. Tabii zaman içerisinde pandeminin süresi de arttıkça kişilerin bu yükü taşımada zorlandıklarını gözledik”